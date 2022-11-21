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Дубль Сака помог Англии разгромить Иран

вчера, 18:13
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия6 : 2Логотип футбольный клуб ИранИранМатч завершен

Сборная Англии разгромила команду Ирана в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира (6:2).

Джуд Беллингем на 35-й вывел номинальных хозяев вперед, удвоил преимущество Букайо Сака на 43-й. Рахим Стерлинг на 45+1-й минуте увеличил преимущество англичан. Сака на 62-й оформил дубль. У Ирана отличился Мехди Тареми на 65-й минуте. Маркус Рэшфорд на 71-й забил пятый гол англичан, шестой гол забил Джек Грилиш на 90-й минуте. Тареми на 90+13-й оформил дубль, реализовав пенальти.

Англия лидирует в группе В (3 очка), Иран замыкает таблицу квартета (0 баллов).

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:47
Удачи Ирану, англичанам поражений
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Саня Утробин (раскрыть)
вчера в 20:39
Чтоб потом вторая половина клубного сезона была безпонтовой?
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Vova MU (раскрыть)
вчера в 20:38
Ну, тогда будем ждать, пока нормальный соперник встретится.
Саня Утробин
Саня Утробин ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 20:02
зря.....по мне так каждому тайму 15 минут нужно добавлять.
Vova MU
Vova MU ответ aNOOBis (раскрыть)
вчера в 20:01, ред.
Я тоже думаю, что в игре с Уэльсом они фавориты. Если меня спросить, то надо ставить на США в этом матче.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:58
Нет. Я о том, что они отказались, демонстративно, петь гимн своей страны.
aNOOBis
aNOOBis ответ Vova MU (раскрыть)
вчера в 19:57
Ну, не забьют 6 ни Уэльсу, ни США...
Бэйл и Рэмзи старые, Джеймс слишком молодой, допускаю, что США пройдет в плей-офф
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
вчера в 19:56
Очень легко далась победа англичанам.
Род за Сака и в целом за Англию!
Vova MU
Vova MU ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 19:51
Вы хотите сказать, что всю эту историю с вратарем иранцы устроили специально чтобы сбить темп? Если так, то я тоже об этом подумал. Но это им не помогло.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:38
Игроки сб Ирана думаю понимают, что будет после возвращения на Родину. Зря они все это устроили. И англичанам ничего не противопоставили, и те их размазали без сожаления. Удивляться нечему.
Мариарти77
Мариарти77 ответ aNOOBis (раскрыть)
вчера в 19:36
Для меня сборная Англия умерла, зашита и вратарь беда у них, болел за Англию раньше.
Foxes
Foxes
вчера в 19:33
Так держать Англия!
Vova MU
Vova MU ответ aNOOBis (раскрыть)
вчера в 19:26
С чем?
aNOOBis
aNOOBis ответ Vova MU (раскрыть)
вчера в 19:25
Позвольте не согласиться...
Vova MU
Vova MU ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 19:24
И США и Уэлс ждет тоже самое. Может не с таким разгромным счетом,но против такой Англии им не выстоять.
aNOOBis
aNOOBis ответ Мариарти77 (раскрыть)
вчера в 19:24
Англия "на бумаге" Дрим Тим, но это уже не первый год так. Пока побед не было, я жду всё ещё.
Мариарти77
Мариарти77 ответ Adrian von Ziegler (раскрыть)
вчера в 19:16
Увы но Германия слабее
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 19:11
С Германией так не смогут
shur
shur ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 19:06
...самое главное, как это не странно, в футболе это голы !!! Какой бы ты техникой не обладал и крутой игрой или вообще никакой но фартовый, без голов просто пустота безрезультативная и безочковая!!!
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 19:02
Болельщиков сборной Англии с победой! Но Иран не показатель, как и все остальные в группе. Прямо скажем - повезло англичанам с группой.
Vova MU
Vova MU
вчера в 18:56
После 5-го гола я реально уснул) Полагаю, что иранцы были счастливы только от того, что вообще могли прикасаться к мячу, которого их почти начисто лишили. Саутгейт создал отличную команду.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:53
Устроили Ирану полнейщий разгром.
Caniggia
Caniggia
вчера в 18:51
Не ожидал, конечно, что бриты так легко вынесут неуступчивый Иран, но получилось в одну калитку. И жаль, что Сердар свой момент не использовал.
Саня Утробин
Саня Утробин
вчера в 18:47
хороший матч,я смотрел Англия с победой,Иран не ваш соперник.......хотя и им удачи...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:46
Тот матч, когда надо говорить не о силе победителя, а о слабости проигравшего.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 18:45
Всё равно англичанам ничего не светит, как всегда!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 18:43
Сб. ЛГБТ победила сб. Ирана.
amfik
amfik
вчера в 18:38
Красавчик просто. Рад за него лично, и за Арсенал, который имеет в своем составе такого игрока.
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:34
Персонально рад за игрока лондонскоко Арсенала Букайо Сака который отметился дублем в этом матче!
Иран конечно же посыпался, я ожидал от них большего сопротивления, понятное дело Англия синьней, но не на столько же....
Мишка Бигдан
Мишка Бигдан ответ Мариарти77 (раскрыть)
вчера в 18:30, ред.
в этой группе так-то Уэльс и Сша,а не Сенегал и Нидерланды
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