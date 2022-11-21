Дубль Сака помог Англии разгромить Иран

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вчера, 18:13

Сборная Англии разгромила команду Ирана в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира (6:2).

Джуд Беллингем на 35-й вывел номинальных хозяев вперед, удвоил преимущество Букайо Сака на 43-й. Рахим Стерлинг на 45+1-й минуте увеличил преимущество англичан. Сака на 62-й оформил дубль. У Ирана отличился Мехди Тареми на 65-й минуте. Маркус Рэшфорд на 71-й забил пятый гол англичан, шестой гол забил Джек Грилиш на 90-й минуте. Тареми на 90+13-й оформил дубль, реализовав пенальти.

Англия лидирует в группе В (3 очка), Иран замыкает таблицу квартета (0 баллов).