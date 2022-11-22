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Мостовой: «У саудовцев глаза горели, ноги летели, они сражались»

вчера, 18:24
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина1 : 2Логотип футбольный клуб Саудовская АравияСаудовская АравияМатч завершен

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой подвел итоги матча сборных Аргентины и Саудовской Аравии на чемпионате мира (1:2).

Если бы мне кто-то до матча сказал, что Саудовская Аравия обыграет Аргентину, то я бы ответил, что это фантастика на каком-то этаже «Москва Сити». Ясно, что это позор. Думаю, что это надолго останется в памяти у аргентинских болельщиков и всей нации.

После забитого пенальти мне показалось, что аргентинцы отдыхают на пляже и думают, что Лионель Месси сейчас всё решит. Но у саудовцев глаза горели, ноги летели, они убивались и сражались. Аргентина просто потухла.

В таких ситуациях я смотрю на эмоции футболистов. Смотрю: Месси ходит спокойно, потому что понимает, что ему одному тяжело. Другие смотрят на Месси в ожидании подвига. Саудовцы сыграли прекрасно. В обороне у Аргентины как была беда, так она и остаётся.

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протон
протон
сегодня в 00:02
Тот самый редкий случай, когда жёсткая и бескомпромиссная, грубая и неотёсанная критика Мостового пришлась весьма кстати. Всё по делу Царь высказал: настолько отвратительно аргам играть нельзя, а Месси и подавно.
Даже здесь Месси выделили из всей сборной. А по-моему, ничего сверх естественного он сегодня не показал, как и вся команда. Особенно смешно было, когда зрители трансляции признали Лео лучшим игроком матча.

Я не понимаю хайпа вокруг Аргентины, кроме последнего ЧМ для Лео. По составу они на уровне Голландии максимум. По игре не знаю может ещё разыграются, но за счёт чего из ставили фаворитами турнира я не понимал и сейчас не понимаю.
pomor45
pomor45
вчера в 20:00
глаза горели, ноги летели, они убивались и сражались.
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Желанный образ российского профессионала: в качестве компенсации за неумение играть в футбол.
cbn8m559apvs
cbn8m559apvs
вчера в 18:53
Достойный пример как надо играть с Месси
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Carl Lewis (раскрыть)
вчера в 18:41
Здравствуйте. Просьба сходить в пункт выдачи СДЭК (тот что Вы указывали) за призами.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:38
Когда Рубин обыграл Барселону, Месси был уже в такой ситуации. Сейчас картина другая. Права на ошибку нет, тем более последний шанс для Месси.
А саудиты, тренер молодцы. Напомнили мне ту победу в ЛЧ КББ и Ко. Такая же самоотдача, сила воли, дисциплина, два удара в створ и два гола.
Пожелаю Аргентине встать, а Саудовской Аравии удивить ещё раз.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:25
Саудиты молодцы ребятушки. Удачи вам в дальнейшем !
Гость
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