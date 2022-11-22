Мостовой: «У саудовцев глаза горели, ноги летели, они сражались»

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой подвел итоги матча сборных Аргентины и Саудовской Аравии на чемпионате мира (1:2).
Если бы мне кто-то до матча сказал, что Саудовская Аравия обыграет Аргентину, то я бы ответил, что это фантастика на каком-то этаже «Москва Сити». Ясно, что это позор. Думаю, что это надолго останется в памяти у аргентинских болельщиков и всей нации.
После забитого пенальти мне показалось, что аргентинцы отдыхают на пляже и думают, что Лионель Месси сейчас всё решит. Но у саудовцев глаза горели, ноги летели, они убивались и сражались. Аргентина просто потухла.
В таких ситуациях я смотрю на эмоции футболистов. Смотрю: Месси ходит спокойно, потому что понимает, что ему одному тяжело. Другие смотрят на Месси в ожидании подвига. Саудовцы сыграли прекрасно. В обороне у Аргентины как была беда, так она и остаётся.
Даже здесь Месси выделили из всей сборной. А по-моему, ничего сверх естественного он сегодня не показал, как и вся команда. Особенно смешно было, когда зрители трансляции признали Лео лучшим игроком матча.
Я не понимаю хайпа вокруг Аргентины, кроме последнего ЧМ для Лео. По составу они на уровне Голландии максимум. По игре не знаю может ещё разыграются, но за счёт чего из ставили фаворитами турнира я не понимал и сейчас не понимаю.
Даже здесь Месси выделили из всей сборной. А по-моему, ничего сверх естественного он сегодня не показал, как и вся команда. Особенно смешно было, когда зрители трансляции признали Лео лучшим игроком матча.
Я не понимаю хайпа вокруг Аргентины, кроме последнего ЧМ для Лео. По составу они на уровне Голландии максимум. По игре не знаю может ещё разыграются, но за счёт чего из ставили фаворитами турнира я не понимал и сейчас не понимаю.
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Желанный образ российского профессионала: в качестве компенсации за неумение играть в футбол.
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Желанный образ российского профессионала: в качестве компенсации за неумение играть в футбол.
А саудиты, тренер молодцы. Напомнили мне ту победу в ЛЧ КББ и Ко. Такая же самоотдача, сила воли, дисциплина, два удара в створ и два гола.
Пожелаю Аргентине встать, а Саудовской Аравии удивить ещё раз.
А саудиты, тренер молодцы. Напомнили мне ту победу в ЛЧ КББ и Ко. Такая же самоотдача, сила воли, дисциплина, два удара в створ и два гола.
Пожелаю Аргентине встать, а Саудовской Аравии удивить ещё раз.