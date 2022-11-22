Мостовой: «У саудовцев глаза горели, ноги летели, они сражались»

Экс-футболист «Спартака» подвел итоги матча сборных Аргентины и Саудовской Аравии на чемпионате мира (1:2).

Если бы мне кто-то до матча сказал, что Саудовская Аравия обыграет Аргентину, то я бы ответил, что это фантастика на каком-то этаже «Москва Сити». Ясно, что это позор. Думаю, что это надолго останется в памяти у аргентинских болельщиков и всей нации.

После забитого пенальти мне показалось, что аргентинцы отдыхают на пляже и думают, что Лионель Месси сейчас всё решит. Но у саудовцев глаза горели, ноги летели, они убивались и сражались. Аргентина просто потухла.

В таких ситуациях я смотрю на эмоции футболистов. Смотрю: Месси ходит спокойно, потому что понимает, что ему одному тяжело. Другие смотрят на Месси в ожидании подвига. Саудовцы сыграли прекрасно. В обороне у Аргентины как была беда, так она и остаётся.