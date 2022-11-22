Канчельскис: «Проигрыш Саудовской Аравии ещё ни о чём не говорит»

Экс-футболист сборной России прокомментировал поражение сборной Аргентины от Саудовской Аравии (1:2) в матче 1-го тура ЧМ -2022.

Рано говорить — позор или нет. Позор будет, если не выйдут из группы. Проигрыш Саудовской Аравии ещё ни о чём не говорит — прошла всего одна игра. Давайте посмотрим, что будет дальше. Аргентина может перестроиться и играть в другой футбол.