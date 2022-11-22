Канчельскис: «Проигрыш Саудовской Аравии ещё ни о чём не говорит»

Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал поражение сборной Аргентины от Саудовской Аравии (1:2) в матче 1-го тура ЧМ-2022.
Рано говорить — позор или нет. Позор будет, если не выйдут из группы. Проигрыш Саудовской Аравии ещё ни о чём не говорит — прошла всего одна игра. Давайте посмотрим, что будет дальше. Аргентина может перестроиться и играть в другой футбол.
Россия обыграла Саудовскую Аравию на ЧМ-2018 во время Рамадана. Пост только закончился — целый месяц не ели и не пили. Они были не готовы к матчу. Зимой его нет — вот они и готовы оказались. Хотя первый тайм не предвещал ничего страшного для Аргентины. Но во втором всё перевернулось.
чтобы выйти и арабам бедуинам 79-ться в первой же игре?!
Канчельскис - канчай!!!
чтобы выйти и арабам бедуинам 79-ться в первой же игре?!
Канчельскис - канчай!!!
1 Аргентина 6 очков и 6 голов Месси на групповом этапе
2 Саудовская Аравия 5 очков
3 Польша 2 очка
4 Мексика 2 очка"
https://www.soccer.ru/news/1336412/messi-lionel-maradona-diego:~:text=%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B5%20%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0,%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0%202%20%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
1 Аргентина 6 очков и 6 голов Месси на групповом этапе
2 Саудовская Аравия 5 очков
3 Польша 2 очка
4 Мексика 2 очка"
https://www.soccer.ru/news/1336412/messi-lionel-maradona-diego:~:text=%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B5%20%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0,%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0%202%20%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0