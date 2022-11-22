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Канчельскис: «Проигрыш Саудовской Аравии ещё ни о чём не говорит»

вчера, 15:54
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина1 : 2Логотип футбольный клуб Саудовская АравияСаудовская АравияМатч завершен

Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал поражение сборной Аргентины от Саудовской Аравии (1:2) в матче 1-го тура ЧМ-2022.

Рано говорить — позор или нет. Позор будет, если не выйдут из группы. Проигрыш Саудовской Аравии ещё ни о чём не говорит — прошла всего одна игра. Давайте посмотрим, что будет дальше. Аргентина может перестроиться и играть в другой футбол.

Россия обыграла Саудовскую Аравию на ЧМ-2018 во время Рамадана. Пост только закончился — целый месяц не ели и не пили. Они были не готовы к матчу. Зимой его нет — вот они и готовы оказались. Хотя первый тайм не предвещал ничего страшного для Аргентины. Но во втором всё перевернулось.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:13
Ну глупо отрицать, что в матче с Саудовской Аравией Аргентина - явный фаворит в любое время. Иначе результат не назвали бы сенсацией. Из прошедших матчей среди команд лучше всех смотрится Англия на мой взгляд (даже с учётом уровня соперника), так как есть какая-то идея игры, имеется понимание того, как использовать атакующих игроков. Да, Кейн не забил, но сделал ассист и был крайне полезен. Но ещё слишком много команд не сыграло. Если Аргентина будет играть как сегодня, то из группы не выйдет, без значительного прогресса в игре максимум - 1/8.
112910415
112910415
вчера в 19:35
надо срочно исправиться, и всё будет хорошо
дурман
дурман ответ shur (раскрыть)
вчера в 17:01
    shur
    shur
    вчера в 16:39
    ...для чего нужна длительная подготовка в ЧЕТЫРЕ ГОДА,
    чтобы выйти и арабам бедуинам 79-ться в первой же игре?!
    Канчельскис - канчай!!!
    ZIBO rock
    ZIBO rock
    вчера в 16:38
    Ну конечно же!) Зато Андрюще ничья России в товарняке с узбеками говорит о всём!)))
    Swift2005
    Swift2005
    вчера в 16:29
    "Хорошие шансы на выход плей-офф чемпионата мира по футбольным состязаниям имеет сборная команда Саудовской Аравии. Польша и Мексика могут сыграть вничью, а Аргентина может переиграть поляков и мексиканцев с дублем и хет-трикиком Лео Месси. В свою очередь Саудовская Аравия сможет сыграть вничью с теми же мексиканцами и поляками. И Аргентина и Саудовская Аравия в плей-офф чемпионата мира.
    1 Аргентина 6 очков и 6 голов Месси на групповом этапе
    2 Саудовская Аравия 5 очков
    3 Польша 2 очка
    4 Мексика 2 очка"
    https://www.soccer.ru/news/1336412/messi-lionel-maradona-diego:~:text=%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B5%20%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0,%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0%202%20%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 16:29
    Я рад, что гному утёрли нос да ещё и саудиты.
    alexgurzan
    alexgurzan ответ YGGDRASILL911 (раскрыть)
    вчера в 16:24
    К вам едет сдек, едет долго, наберитесь терпения.
    амурец
    амурец
    вчера в 16:18
    Говорит что ещё играть с Польшой и Мексикой
    ДСА
    ДСА
    вчера в 16:16
    Проблемы уже начались, выход из группы под большим вопросом.
    salleeh
    salleeh
    вчера в 16:14
    Это говорит о том, что впереди ещё 2 матча, которые можно проиграть…
    YGGDRASILL911
    YGGDRASILL911 ответ alexgurzan (раскрыть)
    вчера в 16:12
    Да, так старые призы мы не получили же, про сентябрь и речь. 2 месяца ждем.
    agent_Smith
    agent_Smith ответ alexgurzan (раскрыть)
    вчера в 16:11
    Проверил. Нет.
    Andrei Galash
    Andrei Galash
    вчера в 16:06
    "Пост только закончился — целый месяц не ели и не пили" - во время рамадана днем не пьют и не едят, а ночью - сколько угодно.
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 15:59
    Да нет говорит о многом - а главное, что футбол наказывает за высокомерие!
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