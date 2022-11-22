Баженов: «Думаю, на этом чемпионате мира будет ещё не один сюрприз»

Бывший футболист «Спартака» оценил результат матча чемпионата мира между Аргентиной и Саудовской Аравией (1:2).

Это сенсация. Но Саудовская Аравия очень хорошо играла. Я такую высокую линию обороны никогда не видел. Они отдавались каждую секунду, поэтому аргентинцам было трудно. Понятно, что в какой-то степени повезло, но вся команда сыграла классно.

Если бы система VAR была как у нас в РПЛ , то Аргентине могли бы засчитать пару голов. Поздравляю с победой. Матч был очень динамичный. Ещё история с добавлением 100 минут за все предыдущие матчи чемпионата мира — это что-то удивительное. Зато мы смотрим больше хорошего футбола.

За это мы и любим футбол. Думаю, на этом чемпионате мира будет ещё не один сюрприз. Саудовская Аравия — это показатель того, что у всех андердогов и аутсайдеров есть возможность зацепиться, если отдаваться полностью.