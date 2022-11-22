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Баженов: «Думаю, на этом чемпионате мира будет ещё не один сюрприз»

вчера, 18:13
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина1 : 2Логотип футбольный клуб Саудовская АравияСаудовская АравияМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов оценил результат матча чемпионата мира между Аргентиной и Саудовской Аравией (1:2).

Это сенсация. Но Саудовская Аравия очень хорошо играла. Я такую высокую линию обороны никогда не видел. Они отдавались каждую секунду, поэтому аргентинцам было трудно. Понятно, что в какой-то степени повезло, но вся команда сыграла классно.

Если бы система VAR была как у нас в РПЛ, то Аргентине могли бы засчитать пару голов. Поздравляю с победой. Матч был очень динамичный. Ещё история с добавлением 100 минут за все предыдущие матчи чемпионата мира — это что-то удивительное. Зато мы смотрим больше хорошего футбола.

За это мы и любим футбол. Думаю, на этом чемпионате мира будет ещё не один сюрприз. Саудовская Аравия — это показатель того, что у всех андердогов и аутсайдеров есть возможность зацепиться, если отдаваться полностью.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
вчера в 18:18
Посмотрев на Аргентину, многие фавориты очень сильно подумают.
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:17
То, что сюрпризы ещё будут - в этом нет ни какого сомнения!
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