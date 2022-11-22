Алдонин: «Аргентина — по-прежнему фаворит чемпионата мира»

Бывший футболист ЦСКА считает, что сборная Аргентины все равно является одним из фаворитов чемпионата мира, несмотря на поражение в матче против национальной команды Саудовской Аравии (1:2).

Результат матча Аргентина — Саудовская Аравия — это сенсация. Я считаю, нужно похвалить сборную Саудовской Аравии. В первом тайме они очень плотно играли, была высокая линия защиты. И при этом играли смело, грамотно, но на тоненького. Мне понравилась игра саудовцев, учитывая, что они играли против одного из фаворитов чемпионата мира. Аргентинцам же не хватило хладнокровия, но для них ничего не поменялось, лишь ситуация в группе обострилась. Посыпать голову пеплом, считаю, не стоит.

Безусловно, Аргентина — по-прежнему фаворит чемпионата мира. Они в первом тайме саудовцам забили три мяча, которые были отменены из-за офсайдов — и то с помощью техники.