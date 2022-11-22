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Алдонин: «Аргентина — по-прежнему фаворит чемпионата мира»

вчера, 17:55
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина1 : 2Логотип футбольный клуб Саудовская АравияСаудовская АравияМатч завершен

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин считает, что сборная Аргентины все равно является одним из фаворитов чемпионата мира, несмотря на поражение в матче против национальной команды Саудовской Аравии (1:2).

Результат матча Аргентина — Саудовская Аравия — это сенсация. Я считаю, нужно похвалить сборную Саудовской Аравии. В первом тайме они очень плотно играли, была высокая линия защиты. И при этом играли смело, грамотно, но на тоненького. Мне понравилась игра саудовцев, учитывая, что они играли против одного из фаворитов чемпионата мира. Аргентинцам же не хватило хладнокровия, но для них ничего не поменялось, лишь ситуация в группе обострилась. Посыпать голову пеплом, считаю, не стоит.

Безусловно, Аргентина — по-прежнему фаворит чемпионата мира. Они в первом тайме саудовцам забили три мяча, которые были отменены из-за офсайдов — и то с помощью техники.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:34
На ЧМ действует одно железное правило: кто хорошо начинает, тот потом сдувается (англичане, не расслабляйтесь!). И наоборот: кто со скрипом проходит в плей-офф, тот и становится чемпионом (как Италия в 1982 и 2006 годах). Если Мексика и Польша сыграют вничью, то у команды Месси остаётся только один шанс: выиграть у обоих противников. Иначе — домой.
Я думаю, что Аргентина всё же выйдет из группы, но 1/4 это потолок для этой команды. Из-за одного Месси нельзя приписывать их фаворитами.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:22
Теперь это аутсайдер или мелкий фаворитишко.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 18:10
И этот туда же🤦‍♂️
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 18:00
Фаворит это не титул.
Гость
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