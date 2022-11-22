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Непомнящий: «Буду смотреть игру „Химки“ — „Пари НН“ вместо Дания — Тунис»

вчера, 14:31

Российский тренер Валерий Непомнящий рассказал о том, что будет смотреть матчи Кубка России во время чемпионата мира.

Что буду смотреть: Кубок России или Дания — Тунис? Вы удивитесь, но буду смотреть игру «Химки» — «Пари НН». Почему? Это секрет! В воскресенье в одно время сыграют «Зенит» — «Спартак» и Бельгия — Марокко? Вы правильно думаете, что я буду смотреть «Зенит» — «Спартак». Просто сейчас мне интересно смотреть за нашими командами. Вот и весь секрет.

Сборной России нет на чемпионате мира. Без нашей команды у многих ощущение, что просто смотрим какой-то сериал. Конечно, я буду смотреть чемпионат мира. Но когда играют наши команды, мне интересно.

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Все комментарии
bacek15
bacek15
вчера в 18:15
Сразу видно- Человек Советской Закалки!
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 17:26
Все понятно, есть люди которые любят есть картошку в одиночку, чем торт со всеми.
salleeh
salleeh
вчера в 15:35, ред.
Это из той серии, включаем левый поворотник и резко уходим в правый поворот…))))
alexgurzan
alexgurzan ответ agent_Smith (раскрыть)
вчера в 14:49
Добрый день.
Проверьте папку "Спам" в ящике, может письмо там.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:45
Уж не собрался ли он в Нижний Новгород?
agent_Smith
agent_Smith ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 14:43
Добрый день!
Почту проверил. Никаких писем нет, хотя отправка, как я понимаю уже была... поправьте меня, если я не прав.
drug01
drug01
вчера в 14:42
Если будет достойная игра ... Каждый смотрит что хочет
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