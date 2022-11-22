Непомнящий: «Буду смотреть игру „Химки“ — „Пари НН“ вместо Дания — Тунис»

Российский тренер Валерий Непомнящий рассказал о том, что будет смотреть матчи Кубка России во время чемпионата мира.
Что буду смотреть: Кубок России или Дания — Тунис? Вы удивитесь, но буду смотреть игру «Химки» — «Пари НН». Почему? Это секрет! В воскресенье в одно время сыграют «Зенит» — «Спартак» и Бельгия — Марокко? Вы правильно думаете, что я буду смотреть «Зенит» — «Спартак». Просто сейчас мне интересно смотреть за нашими командами. Вот и весь секрет.
Сборной России нет на чемпионате мира. Без нашей команды у многих ощущение, что просто смотрим какой-то сериал. Конечно, я буду смотреть чемпионат мира. Но когда играют наши команды, мне интересно.
Проверьте папку "Спам" в ящике, может письмо там.
Проверьте папку "Спам" в ящике, может письмо там.
Почту проверил. Никаких писем нет, хотя отправка, как я понимаю уже была... поправьте меня, если я не прав.
Почту проверил. Никаких писем нет, хотя отправка, как я понимаю уже была... поправьте меня, если я не прав.