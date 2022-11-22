Непомнящий: «Буду смотреть игру „Химки“ — „Пари НН“ вместо Дания — Тунис»

Российский тренер рассказал о том, что будет смотреть матчи Кубка России во время чемпионата мира.

Что буду смотреть: Кубок России или Дания — Тунис? Вы удивитесь, но буду смотреть игру «Химки» — «Пари НН». Почему? Это секрет! В воскресенье в одно время сыграют «Зенит» — «Спартак» и Бельгия — Марокко? Вы правильно думаете, что я буду смотреть «Зенит» — «Спартак». Просто сейчас мне интересно смотреть за нашими командами. Вот и весь секрет.

Сборной России нет на чемпионате мира. Без нашей команды у многих ощущение, что просто смотрим какой-то сериал. Конечно, я буду смотреть чемпионат мира. Но когда играют наши команды, мне интересно.