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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеВенгрия. Чемпионат I 2022/2023

Игрок сборной Туниса Лаидуни: «Черчесов — топ-уровень»

вчера, 10:51

Полузащитник сборной Туниса Айса Лаидуни, выступающий за «Ференцварош», высказался о главном тренере венгерской команды Станиславе Черчесове.

У меня с ним очень хорошие отношения, считаю его сильным тренером, он — топ-уровень. Я у него многому научился, получил от него немало полезных советов, потому что он хорошо знает этот турнир. Его мнение для меня было важным.

Перед турниром он пожелал показать свой уровень игры, быть сконцентрированным. Кстати, мы с ним не так давно списывались — около трёх дней назад.

Он очень уверен в своих силах, и эту уверенность он передаёт игрокам, для меня это важно. И мы видим, что при нём «Ференцварош» творит историю. Возможно ли выиграть Лигу Европы? Для него — да.

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Все комментарии
bacek15
bacek15
вчера в 13:22
Юстасу.
"Саламыч, вперед! Добудь венграм Кубок, а потом сербам."
Алекс.
drug01
drug01
вчера в 11:50
Вот оценка работы нашего тренера
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:53
Для каждого существует свой уровень мастерства...
Гость
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