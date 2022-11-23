Игрок сборной Туниса Лаидуни: «Черчесов — топ-уровень»

Полузащитник сборной Туниса , выступающий за «Ференцварош», высказался о главном тренере венгерской команды .

У меня с ним очень хорошие отношения, считаю его сильным тренером, он — топ-уровень. Я у него многому научился, получил от него немало полезных советов, потому что он хорошо знает этот турнир. Его мнение для меня было важным.

Перед турниром он пожелал показать свой уровень игры, быть сконцентрированным. Кстати, мы с ним не так давно списывались — около трёх дней назад.

Он очень уверен в своих силах, и эту уверенность он передаёт игрокам, для меня это важно. И мы видим, что при нём «Ференцварош» творит историю. Возможно ли выиграть Лигу Европы? Для него — да.