Гладилин: «Кто будет смотреть Кубок России, если идёт чемпионат мира»

Бывший футболист «Спартака» прокомментировал поражение в матче Кубка России против «Крыльев Советов».

Я не смотрел матч, ведь сейчас идет чемпионат мира. А какой нормальный болельщик будет смотреть эти игры, когда параллельно проходят поединки мундиаля?