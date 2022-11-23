Гладилин: «Кто будет смотреть Кубок России, если идёт чемпионат мира»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал поражение в матче Кубка России против «Крыльев Советов».
Я не смотрел матч, ведь сейчас идет чемпионат мира. А какой нормальный болельщик будет смотреть эти игры, когда параллельно проходят поединки мундиаля?
Организаторы составили такой календарь, что РПЛ уже ушла на паузу, а Кубок попал на проведение ЧМ. Даже если «Спартак» займет второе место в групповом раунде, то все равно выйдет дальше. Интереса к сегодняшней игре не было. Такой календарь – недоработка организаторов.