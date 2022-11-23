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Гладилин: «Кто будет смотреть Кубок России, если идёт чемпионат мира»

вчера, 20:55
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал поражение в матче Кубка России против «Крыльев Советов».

Я не смотрел матч, ведь сейчас идет чемпионат мира. А какой нормальный болельщик будет смотреть эти игры, когда параллельно проходят поединки мундиаля?

Организаторы составили такой календарь, что РПЛ уже ушла на паузу, а Кубок попал на проведение ЧМ. Даже если «Спартак» займет второе место в групповом раунде, то все равно выйдет дальше. Интереса к сегодняшней игре не было. Такой календарь – недоработка организаторов.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 23:12
А я не претендую на статус "настоящего болельщика",и мне не стыдно за свою позорную исключительность.Есть и телевизоры,и компьютер,можно смотреть не отрываясь то действо,которое интересно,а пялиться на испанцев,празднующих аж седьмой гол,но как победный в финале-увольте! Поэтому и желаю всем нарциссам поражения в итоге.
ABir
ABir
вчера в 23:08
Не получилось посмотреть матч с участием Спартака и КС по независящим причинам, но имея возможность выбора, с гораздо большим интересом посмотрел бы матч на Кубок России, чем пародию на чемпионат мира в исполнении Испании и Коста-Рики.
игорь геннадьев
игорь геннадьев
вчера в 21:14
Смотреть ЧМ - значит смотреть на тех, кто рисует на своих самолётах "радужные" картинки, смотреть на тех, кто перед матчем становится на колени.... а это уже не футбол!!! К тому же: ведь спорт вне политики... должен быть. А на практике? Зачем мне смотреть тех, кто по политическим мотивам не хочет играть с нами? Повышать рейтинг их трансляций, приносить им деньги на которые будут покупать оружие и им убивать наших ребят? Вы можете не разделять мое мнение, но я помню то время, когда на футбольное поле выходили МУЖИКИ! Они не хватались за лицо, когда их били по ногам и не "умирали" в муках, а вскакивали и бежали биться дальше. Футбол превратился в шоу. В нашем, хоть и не очень высокого качества, но ещё сохранилось что-то от вида спорта, который я люблю. Поэтому, считайте меня мазохистом, но я выбираю Кубок России.
Валерыч
Валерыч
вчера в 21:06, ред.
Гладилин, ты не в курсе, что ФИФА превратила ЧМ в фарс,
отстранив Россию и нарушив принцип "Спорт вне политики"?
Смотри сам этот фарс.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:56
Ответ очень простой, прежде всего болельщики этих команд !)
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:56
Всё же такие мазохисты находятся, и их немало.
Гость
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