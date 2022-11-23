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Орлов: «Мы сами принизили авторитет сборной России»

вчера, 20:18

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре сборной России.

Сейчас было бы логичней эту команду назвать сборной клубов, а не первой командой национальной сборной. Первая команда национальной сборной должна состоять из сильнейших игроков, которые есть в нашей стране. Капелло в свое время, как и Карпин сейчас, начал набирать в сборную футболистов, которые даже не играли за основу, говоря, что делает команду на будущее.

Как болельщикам сборных Таджикистана и Узбекистана судить о силе сборной России? Они сейчас скажут: «Они такие же, как мы! А как Шомуродов у них вообще нет!» Мы сами принизили свой авторитет, потому что Карпин решил просмотреть молодых игроков. Назови команду сборной клубов! Так же бывало. А о престиже национальной команды все-таки надо думать.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 23:14
ВЫ сами? Особенно зенитосы?? Это точно!!! А я то причём???
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:43
Где - то Геннадий Сергеевич - ПРАВ...
161регион
161регион
вчера в 21:13
А кто такой гена орлов???
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:00
Редко я с Геннадием соглашаюсь, но на этот раз он прав
Boricku
Boricku
вчера в 20:54
В сезоне 23 будем товарняки по Европе играть в лиге наций. Вот там зажём.
pomor45
pomor45
вчера в 20:42
Орлов сгущает краски. Матчи товарищеские, составы, соответственно, тоже. Что подумают киргизы и таджики? Если могут смотреть на вещи реально, то скажут, что с экспериментальным составом российской сборной они тягаться могут, а как с реальной - осталось неизвестным. Если обольщаются и думают иначе, то тоже обижаться не стоит, пусть себе обольщаются. Главное для нас, что просматриваемые кандидаты отнеслись к сборной, мягко говоря, спустя рукава. Вот это реально тревожно.
adekvat
adekvat
вчера в 20:29
Какой престиж, набрали молодежи которую яко бы вся европа ждет в своих клубах, соперники так себе , почему бы не поиграть, не показать себя. Потому что звезд с них сделали чудо специалисты с матч тв, а на самом деле....
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:23
Когда же этот старый 14ок оставит нас в покое от своих глупых фантазий.
Гость
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