Орлов: «Мы сами принизили авторитет сборной России»

Известный комментатор поделился мнением об игре сборной России.

Сейчас было бы логичней эту команду назвать сборной клубов, а не первой командой национальной сборной. Первая команда национальной сборной должна состоять из сильнейших игроков, которые есть в нашей стране. Капелло в свое время, как и Карпин сейчас, начал набирать в сборную футболистов, которые даже не играли за основу, говоря, что делает команду на будущее.

Как болельщикам сборных Таджикистана и Узбекистана судить о силе сборной России? Они сейчас скажут: «Они такие же, как мы! А как Шомуродов у них вообще нет!» Мы сами принизили свой авторитет, потому что Карпин решил просмотреть молодых игроков. Назови команду сборной клубов! Так же бывало. А о престиже национальной команды все-таки надо думать.