Коэнтрау: «Мне не нравится то, что я слышу о Роналду»

Экс-футболист «Реала» высказался о критике в адрес нападающего сборной Португалии .

Со мной всё нормально, сейчас я очень далек от футбола. Пока что я не особо хочу возвращаться и высказываться, но сейчас я не могу поступить иначе, ибо мне не нравится то, что я слышу о Криштиану. Если бы не это, о футболе я бы не говорил.

Есть бывшие футболисты, которые были никем, пустым местом, и они говорят о Криштиану так, будто достигли чего-то. Им не следует говорить подобным образом.