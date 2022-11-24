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Коэнтрау: «Мне не нравится то, что я слышу о Роналду»

вчера, 08:45

Экс-футболист «Реала» Фабиу Коэнтрау высказался о критике в адрес нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.

Со мной всё нормально, сейчас я очень далек от футбола. Пока что я не особо хочу возвращаться и высказываться, но сейчас я не могу поступить иначе, ибо мне не нравится то, что я слышу о Криштиану. Если бы не это, о футболе я бы не говорил.

Есть бывшие футболисты, которые были никем, пустым местом, и они говорят о Криштиану так, будто достигли чего-то. Им не следует говорить подобным образом.

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Все комментарии
barcamilan
barcamilan
вчера в 11:27
нравится не нравится, но это правда же
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 09:33
Слава Богу, ты далек от футбола... Вот там и сиди...
ДСА
ДСА
вчера в 08:56
У Роналду есть шанс всё доказать на футбольном поле.
СARNAGE
СARNAGE
вчера в 08:53
😂😂😂красава, кохонес на месте.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:48
Это многим не нравится, только вынуждены слушать и обсуждать...
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