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Компани верит, что сборная Бельгии способна выиграть чемпионат мира

вчера, 08:59

Главный тренер «Бернли» Венсан Компани поделился мнением о шансах сборной Бельгии на чемпионате мира в Катаре. Специалист полагает, что команда способна повторить успех Италии на мундиале 2006 года.

Чемпионат мира — уникальное событие. В нужное время необходимо быть в оптимальной форме. В 2018 году мы были на пике в игре с Бразилией в 1/4 финала. Они здорово себя проявили, так и должно быть. А затем был полуфинал против Франции. Уго Льорис спас ворота, когда был момент у Тоби Алдервейрелда. Они смогли забить с ближней штанги, подав угловой. Это решило исход поединка.

Я обожаю принимать участие в мировых первенствах и других подобных соревнованиях. Но я никогда не делаю скоропалительных выводов. Это не имеет смысла. Лучшая команда планеты редко берет Кубок мира.

Полагаю, у Бельгии есть шансы на победу. Другие команды будут фаворитами, но бельгийцы способны победить. Подобное сотворила Италия в 2006 году. У нее была опытная, организованная команда, в которой все знали друг друга, это им и помогло. Там хватало футболистов с победным опытом и умением решить судьбу встречи. На подобных турнирах именно это и ценится.

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Все комментарии
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 11:09
0.2% вероятность для Компани,
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:48
Вряд ли.
Caniggia
Caniggia
вчера в 09:48
Этих старпёров вчера должна была разносить Канада в пух и прах, но Бельгия с невероятным везением, тупыми судьями и великолепным Куртуа, чудесным образом отскочила и даже незаслуженно выиграла. Какое им, на хрен, чемпионство? Если выползут из группы - это уже для них будет большим успехом!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:40
Да уж,Канада так вас зажала в первом тайме,что еле ноги унесли.
Валерыч
Валерыч
вчера в 09:36, ред.
Мечтайте. С такой игрой можете и из группы не выйти.
Марокко и Хорватия, это вам - не Канада.
m426s8d86nrn
m426s8d86nrn
вчера в 09:12
уважаемые редакторы, нельзя ли отредактировать рейтинг игроков под ЧМ-2022...
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:03
Ну ты и фантазёр. С такой игрой вы и сборную России не выиграете . А вчера вам откровенно повезло.
Гость
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