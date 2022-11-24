Компани верит, что сборная Бельгии способна выиграть чемпионат мира

Главный тренер «Бернли» поделился мнением о шансах сборной Бельгии на чемпионате мира в Катаре. Специалист полагает, что команда способна повторить успех Италии на мундиале 2006 года.

Чемпионат мира — уникальное событие. В нужное время необходимо быть в оптимальной форме. В 2018 году мы были на пике в игре с Бразилией в 1/4 финала. Они здорово себя проявили, так и должно быть. А затем был полуфинал против Франции. Уго Льорис спас ворота, когда был момент у Тоби Алдервейрелда. Они смогли забить с ближней штанги, подав угловой. Это решило исход поединка.

Я обожаю принимать участие в мировых первенствах и других подобных соревнованиях. Но я никогда не делаю скоропалительных выводов. Это не имеет смысла. Лучшая команда планеты редко берет Кубок мира.

Полагаю, у Бельгии есть шансы на победу. Другие команды будут фаворитами, но бельгийцы способны победить. Подобное сотворила Италия в 2006 году. У нее была опытная, организованная команда, в которой все знали друг друга, это им и помогло. Там хватало футболистов с победным опытом и умением решить судьбу встречи. На подобных турнирах именно это и ценится.