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В Катаре могут запретить продажу пива за 2 дня до начала чемпионата мира

вчера, 12:54

Королевская семья Катара планирует запретить продажу пива на стадионах во время чемпионата мира. Мировое первенство начинается 20 ноября.

Сообщается, что хозяева турнира оказывали давление на ФИФА, чтобы она пересмотрела регламент касательно пива на матчах чемпионата мира. От организации потребовали установить запрет на продажу напитка на восьми аренах, которые примут мундиаль. Известно, что ФИФА заключила внушительный контракт с одним из производителей, который был представлен и на предыдущем мировом первенстве в России.

Скорее всего, уже сегодня решение будет принято. На первом матче мундиаля между Катаром и Эквадором болельщики не смогут купить пиво на стадионе. Фан-зоны в Дохе — единственное место, где болельщики смогут приобрести напиток.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:05
Вы не понимаете, это традиции, нужно уважать их даже, если всем болельщикам будет некомфортно на празднике футбола. За день до старта нужно еще запретить футболистам выходить на поле в шортах и конечно никаких женщин. Это харам
В гостях нужно вести себя по традициям их
Брулин
Брулин
вчера в 15:09
Представьте, если бы на ЧМ в Катаре в ВИП ложе сидел бы Марадонна (такой, каким мы его недавно видели). Я просто балдею, чтобы бы было тогда
Futurista
Futurista
вчера в 15:01, ред.
Англичане на ЧМ2022...фан-зона в Дохе...

Futurista
Futurista ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 15:01, ред.
Выпивка то ладно а какая была закуска!☝️...
shlomo
shlomo
вчера в 14:51
Где-то загрустили английские болельщики 😢
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:50
Получается самый не радостный ЧМ.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:43
Даешь безалкогольный чемп!
lotsman
lotsman
вчера в 14:25
Будет трезвый чемпионат Мира.
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 14:23
Половина немцев и 2/3 британцев сдают билеты.
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:18, ред.
Ну это уже совсем совсем жестоко, у них же нет такого опыта как у нас "проносить"!🤭
LOpp
LOpp
вчера в 14:10
болельщики со всего мира еще ни раз добрым словом вспомнят ЧМ в России
Бонжорно
Бонжорно
вчера в 13:58
все правельно они делают ! спорту не место алкоголя
3kycc7wzkjms
3kycc7wzkjms
вчера в 13:44
Вот поэтому мы туда принципиально и не едем!
Futurista
Futurista
вчера в 12:56
Алкаши из Британии в шоке...
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