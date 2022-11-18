В Катаре могут запретить продажу пива за 2 дня до начала чемпионата мира

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вчера, 12:54

Королевская семья Катара планирует запретить продажу пива на стадионах во время чемпионата мира. Мировое первенство начинается 20 ноября.

Сообщается, что хозяева турнира оказывали давление на ФИФА , чтобы она пересмотрела регламент касательно пива на матчах чемпионата мира. От организации потребовали установить запрет на продажу напитка на восьми аренах, которые примут мундиаль. Известно, что ФИФА заключила внушительный контракт с одним из производителей, который был представлен и на предыдущем мировом первенстве в России.

Скорее всего, уже сегодня решение будет принято. На первом матче мундиаля между Катаром и Эквадором болельщики не смогут купить пиво на стадионе. Фан-зоны в Дохе — единственное место, где болельщики смогут приобрести напиток.