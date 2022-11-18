В Катаре могут запретить продажу пива за 2 дня до начала чемпионата мира

Королевская семья Катара планирует запретить продажу пива на стадионах во время чемпионата мира. Мировое первенство начинается 20 ноября.
Сообщается, что хозяева турнира оказывали давление на ФИФА, чтобы она пересмотрела регламент касательно пива на матчах чемпионата мира. От организации потребовали установить запрет на продажу напитка на восьми аренах, которые примут мундиаль. Известно, что ФИФА заключила внушительный контракт с одним из производителей, который был представлен и на предыдущем мировом первенстве в России.
Скорее всего, уже сегодня решение будет принято. На первом матче мундиаля между Катаром и Эквадором болельщики не смогут купить пиво на стадионе. Фан-зоны в Дохе — единственное место, где болельщики смогут приобрести напиток.
В гостях нужно вести себя по традициям их
В гостях нужно вести себя по традициям их
https://youtu.be/dFs38l2o3kg