На стадионах чемпионата мира в Катаре запретили продавать пиво

ФИФА официально запретила продажу пива на стадионах ЧМ -2022 в Катаре. Турнир начинается 20 ноября.

По итогам обсуждения между властями Катара и ФИФА было принято решение сосредоточить продажу алкогольных напитков на Фестивале болельщиков, других местах отдыха фанатов и лицензированных заведениях, убрав при этом точки продажи пива с периметра стадионов ЧМ -2022 в Катаре.

Это не повлияет на продажу безалкогольного пива, которое по-прежнему будет доступно на всех аренах мирового первенства в Катаре.