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На стадионах чемпионата мира в Катаре запретили продавать пиво

вчера, 14:59

ФИФА официально запретила продажу пива на стадионах ЧМ-2022 в Катаре. Турнир начинается 20 ноября.

По итогам обсуждения между властями Катара и ФИФА было принято решение сосредоточить продажу алкогольных напитков на Фестивале болельщиков, других местах отдыха фанатов и лицензированных заведениях, убрав при этом точки продажи пива с периметра стадионов ЧМ-2022 в Катаре.

Это не повлияет на продажу безалкогольного пива, которое по-прежнему будет доступно на всех аренах мирового первенства в Катаре.

Власти принимающей страны и ФИФА будут и впредь заботиться о том, чтобы стадионы и прилегающие территории обеспечивали уважительное и приятное времяпрепровождение для всех болельщиков.

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Перевод с fifa.com
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Все комментарии
shur
shur
сегодня в 11:01
...понятное дело, развязёт то солнышко за 30*градусов, либо
хлеба , либо зрелищ!!!
протон
протон
вчера в 20:53
Понять можно. Страна с другими ценностями и вероисповеданием. И правильно с одной стороны, что запретили. Никто не хочет брать на себя ответственность перед Всевышним за такое. В исламе это Харам ( запрет).
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:31, ред.
Если пиво пить в гостинице...а не на матче....?
alexamit
alexamit
вчера в 20:15
Единственное разумное решение ФИФА
Ravshan878
Ravshan878 ответ Van Vanovich (раскрыть)
вчера в 19:44
Правильно сосед.
После пьянки Англичане будет заниматься свинство.Кому это нужен.Думаю это верный решение от правительство Катара.
Саня Утробин
Саня Утробин
вчера в 19:28
ага,одни трезвенники прям....позор пиво и футбол это инь янь
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 19:17
Правильно решение. Нужно наслаждаться футболом , а не алкоголем! Если хочешь выпить иди в бар или в отель. Щас адекватных трезвых фанатов мало. Видели мы всяких пьяных британцев, которым футбол так, по боку..
Верг
Верг
вчера в 19:01
Худший чемпионат мира в истории приближается
cutrpzvptu23
cutrpzvptu23
вчера в 18:51
Они еще и 2астов запретили с лесбиянками - это важнее.
112910415
112910415
вчера в 17:52
малость поздновато решили ...
valt134
valt134
вчера в 17:42
Видимо, это будет один из самых пресных чемпионатов. Зачем вообще предоставлять всяким Катарам возможность принимать Мундиали?
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 17:21
Там на трибуне перед креслом телевизор, могут разбить ещё пьяные болельщики от злости
LogvinovSerj
LogvinovSerj
вчера в 17:21, ред.
Наверное это последний ЧМ в подобной стране. С пивасиком гораздо интереснее игра становится, футболисты быстрее бегают и комбинации становятся просто волшебными! И радуешься каждому голу вдвойне, а то и тройне. А на некоторых матчах (типа вчерашних гегемонов футбола) вообще нужно водку продавать
Просто обули болельщиков....
Бонжорно
Бонжорно
вчера в 17:14
Ели мясо Мужыки, пивом запивааали...
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 16:58
Подождите, ещё не вечер!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 16:54
Пиво-то запретили ,но .....47ам всех расцветок проход на стадионы и разгуливания в обнимочку разрешили . Тут не знаешь ,что лучше ?! Пиво , всё таки , выглядит меньшим злом .
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 16:36
Не полечу в Катар! Изначально было плохой идеей проводить там ЧМ. Не привычно как то, сидя в телогрейке и валенках, смотреть футбол!
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 16:31
Молодцы Катар. Вот за это я их подерживаю!! Надо смотреть футбол а не бухать и устраивать потом пьяные дебоши как делают некоторые не адекватные фанаты. Но Катар их быстро пресечет.
Agamaga........
Agamaga........ ответ Миша Волк (раскрыть)
вчера в 16:19
В VIP зонах, а не в подъездах, и окурки не летят в окно!
Ну вот видишь как у них страшно, взяли и отменили продажу пива, а у нас слабо? Самую трезвую и читаемую страну во что превратили?
Swift2005
Swift2005
вчера в 16:16, ред.
Для вас продают не пиво, а галимое пойло. Нормального пива нет этой стране.
Ravshan878
Ravshan878
вчера в 16:04
Молодцы запретили.
Ато Англичане устроили б пьянку.
За это Шейхам Respect.
Миша Волк
Миша Волк ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 16:03
у них кальяны в ВИП зонах...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:03
Пива не будет, крепкого алкоголя нет а главное петухов тоже.
Agamaga........
Agamaga........ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 15:56
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ Миша Волк (раскрыть)
    вчера в 15:55
    Часто я такое слышу, да они там все пьют, да они там все курят, в основном так говорят те, кто оправдывает свои вредные привычки. Конечно, курящих и пьющих везде хватает, но где-то этот процент слишком маленький, а где-то зашкаливает как в России.
    Я ничего плохого не вижу в том, что алкоголь идёт под запрет.
    Romeo 777
    Romeo 777
    вчера в 15:48
    Да и правильно делают 👍🏽
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Agamaga........ (раскрыть)
    вчера в 15:46
    Чикатило по трезвяку мочил, и вообще, зожники самые злые существа на земле
    dok66
    dok66
    вчера в 15:45
    Так по-моему Катар давно сказал , что пива на стадионах не будет . ФИФА и должен был взять под козырек .
    Миша Волк
    Миша Волк ответ Agamaga........ (раскрыть)
    вчера в 15:44
    Да они все курят там, а с пивом это у них не сочетается...
    Agamaga........
    Agamaga........
    вчера в 15:35
    Правильно делают в Катаре. Обязательно напиваться пивом? В пьяном угаре люди совершают много преступлений, в том числе тяжких, а отвечать им потом придётся самым ценым - жизнью, отрубленными руками за воровство.
    Нас ждёт самый трезвый ЧМ где не будет пьяных уб..., и ЛГБТ движений.
    Гость
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