На стадионах чемпионата мира в Катаре запретили продавать пиво

ФИФА официально запретила продажу пива на стадионах ЧМ-2022 в Катаре. Турнир начинается 20 ноября.
По итогам обсуждения между властями Катара и ФИФА было принято решение сосредоточить продажу алкогольных напитков на Фестивале болельщиков, других местах отдыха фанатов и лицензированных заведениях, убрав при этом точки продажи пива с периметра стадионов ЧМ-2022 в Катаре.
Это не повлияет на продажу безалкогольного пива, которое по-прежнему будет доступно на всех аренах мирового первенства в Катаре.
Власти принимающей страны и ФИФА будут и впредь заботиться о том, чтобы стадионы и прилегающие территории обеспечивали уважительное и приятное времяпрепровождение для всех болельщиков.
Веселый будет ЧМ... Фанаты Англии и Германии не дадут соврать.. Да не только их фанаты. Тут вообще непонятка получилось: вроде как люди покупали билеты, думаю, что, как обычно, на футболе пивка треснут, то сё, а тут бац и за два дня запрещают. Реально дурдом с этим Катаром...
Ну а так что, 20 ноября будет объявление , что вход на стадион только в паранже и хиджабах ....: ))
Веселый будет ЧМ... Фанаты Англии и Германии не дадут соврать.. Да не только их фанаты. Тут вообще непонятка получилось: вроде как люди покупали билеты, думаю, что, как обычно, на футболе пивка треснут, то сё, а тут бац и за два дня запрещают. Реально дурдом с этим Катаром...
Ну а так что, 20 ноября будет объявление , что вход на стадион только в паранже и хиджабах ....: ))
Я ничего плохого не вижу в том, что алкоголь идёт под запрет.
Я ничего плохого не вижу в том, что алкоголь идёт под запрет.