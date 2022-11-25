Жеребьёвка 1/4 финала Кубка России состоится не позднее 3 декабря

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вчера, 10:28

Пары 1/4 финала плей-офф Кубка России определятся не позднее 3 декабря. Данное решение было принято по итогам заседания бюро исполкома РФС .

Утвердить изменения в приложение №4 регламента FONBET Кубка России сезона 2022-2023 гг., установив дату проведения жеребьевки второй стадии 1/4 финала раунда плей-офф пути верхней сетки и 1 этапа 1/4 раунда плей-офф пути нижней сетки не позднее 3 декабря 2022 года.