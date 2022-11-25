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Жеребьёвка 1/4 финала Кубка России состоится не позднее 3 декабря

вчера, 10:28

Пары 1/4 финала плей-офф Кубка России определятся не позднее 3 декабря. Данное решение было принято по итогам заседания бюро исполкома РФС.

Утвердить изменения в приложение №4 регламента FONBET Кубка России сезона 2022-2023 гг., установив дату проведения жеребьевки второй стадии 1/4 финала раунда плей-офф пути верхней сетки и 1 этапа 1/4 раунда плей-офф пути нижней сетки не позднее 3 декабря 2022 года.

До стадии 1/4 финала по Пути регионов добрались «Акрон» Тольятти, «Волга» Ульяновск, «Звезда» Санкт-Петербург и «Уфа». Эти команды встретятся с клубами, которые займут третьи места на групповом этапе Пути РПЛ. В верхней сетке сыграют клубы, которые финишировали в своих группах первыми и вторыми. Заключительный тур группового этапа пройдёт 26 и 27 ноября.

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Источник: rfs.ru
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Все комментарии
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ hjlzuf (раскрыть)
вчера в 18:24
С трудом понял, что ты написал) Но вроде не так. Просто в топовой сетке есть возможность на одно поражение, а в нижней нет.
hjlzuf
hjlzuf ответ d1metras (раскрыть)
вчера в 14:58
Халява подкатывает для того, чтобы сыграть с победителем игры между 1 и 2 местом. А играть за 1 или 2 место надо потому, что став победителем в этой паре, играть с победителем пары 3 место и команды нижней сетки и выиграв, выйти в финальную стадию кубкового турнира.
Сп62
Сп62 ответ d1metras (раскрыть)
вчера в 14:49
Или мы чего-то не понимаем, или это очередной маразм РФС.
d1metras
d1metras
вчера в 13:26
А в чем тогда прикол,занимать 1 и 2 место в группе??? Если команде с 3го места халява подкатывает...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:04
Сигнал для отелей Бали..Гоа..Мальдив...
РФСные бонзы подкатят кутить не ранее 3-го декабря...
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:21, ред.
Доброго времени суток Всем.
Вы меня оштрафовали за удаление якобы своих комментариев. Но я точно этого не делал. Проверьте пожалуйста. Это какая-то ошибка.
Невижу ни какой логике и здравого смысла, удалять свои комментарии, тем более те которые приносят мне очки для КП .
vinyardrip
vinyardrip
вчера в 11:04
что это
dok66
dok66
вчера в 10:57
У команд с 3-го места даже может быть полегче будет пройти в следующий тур .
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:36
Сначала нужно доиграть шестой тур. А потом узнаем кто с кем сразится...
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