Жеребьёвка 1/4 финала Кубка России состоится не позднее 3 декабря

Пары 1/4 финала плей-офф Кубка России определятся не позднее 3 декабря. Данное решение было принято по итогам заседания бюро исполкома РФС.
Утвердить изменения в приложение №4 регламента FONBET Кубка России сезона 2022-2023 гг., установив дату проведения жеребьевки второй стадии 1/4 финала раунда плей-офф пути верхней сетки и 1 этапа 1/4 раунда плей-офф пути нижней сетки не позднее 3 декабря 2022 года.
До стадии 1/4 финала по Пути регионов добрались «Акрон» Тольятти, «Волга» Ульяновск, «Звезда» Санкт-Петербург и «Уфа». Эти команды встретятся с клубами, которые займут третьи места на групповом этапе Пути РПЛ. В верхней сетке сыграют клубы, которые финишировали в своих группах первыми и вторыми. Заключительный тур группового этапа пройдёт 26 и 27 ноября.
РФСные бонзы подкатят кутить не ранее 3-го декабря...
РФСные бонзы подкатят кутить не ранее 3-го декабря...
Вы меня оштрафовали за удаление якобы своих комментариев. Но я точно этого не делал. Проверьте пожалуйста. Это какая-то ошибка.
Невижу ни какой логике и здравого смысла, удалять свои комментарии, тем более те которые приносят мне очки для КП .
Вы меня оштрафовали за удаление якобы своих комментариев. Но я точно этого не делал. Проверьте пожалуйста. Это какая-то ошибка.
Невижу ни какой логике и здравого смысла, удалять свои комментарии, тем более те которые приносят мне очки для КП .