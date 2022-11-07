Повторение финала-2022 и ПСЖ против «Баварии». Итоги жеребьёвки 1/8-й ЛЧ

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. В одной из пар сойдутся финалисты розыгрыша-2022 «Реал» и «Ливерпуль».
«РБ Лейпциг» (Германия) — «Манчестер Сити» (Англия);
«Брюгге» (Бельгия) — «Бенфика» (Португалия);
«Ливерпуль» (Англия) — «Реал» (Испания);
«Милан» (Италия) — «Тоттенхэм» (Англия);
«Айнтрахт» (Германия) — «Наполи» (Италия);
«Боруссия» Дортмунд (Германия) — «Челси» (Англия);
«Интер» (Италия) — «Порту» (Португалия);
ПСЖ (Франция) — «Бавария» (Германия);
Первые матчи пройдут 14-15 и 21-22 февраля, ответные – 7-8 и 14-15 марта.
Похоже, ПСЖ и Ливерпуль скоро попрощаются в ЛЧ.
Похоже, ПСЖ и Ливерпуль скоро попрощаются в ЛЧ.
И надеюсь на победу Баварии.
P. S. Сейчас делать прогнозы невозможно. Неизвестно, в каком состоянии приедут футболисты с ЧМ из Катара. Плюс трансферы.
И надеюсь на победу Баварии.
P. S. Сейчас делать прогнозы невозможно. Неизвестно, в каком состоянии приедут футболисты с ЧМ из Катара. Плюс трансферы.