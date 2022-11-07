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Повторение финала-2022 и ПСЖ против «Баварии». Итоги жеребьёвки 1/8-й ЛЧ

сегодня, 14:21

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. В одной из пар сойдутся финалисты розыгрыша-2022 «Реал» и «Ливерпуль».

«РБ Лейпциг» (Германия) — «Манчестер Сити» (Англия);

«Брюгге» (Бельгия) — «Бенфика» (Португалия);

«Ливерпуль» (Англия) — «Реал» (Испания);

«Милан» (Италия) — «Тоттенхэм» (Англия);

«Айнтрахт» (Германия) — «Наполи» (Италия);

«Боруссия» Дортмунд (Германия) — «Челси» (Англия);

«Интер» (Италия) — «Порту» (Португалия);

ПСЖ (Франция) — «Бавария» (Германия);

Первые матчи пройдут 14-15 и 21-22 февраля, ответные – 7-8 и 14-15 марта.

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Все комментарии
u8mrjj4ejty2
u8mrjj4ejty2
сегодня в 15:56
А ПСЖ и Бавария, на секундочку, повторение финала 2020
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 15:55
Надеюсь что пройдут но сомневаюсь,у немцев тренер и мотивация лучше чем у ПСЖ.
амурец
амурец ответ lobsterdam (раскрыть)
сегодня в 15:54
Это не надолго ЛЧ им все равно не видать
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:54
Есть как и убойные пары, так и проходные...
амурец
амурец ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 15:54
    Мариарти77
    Мариарти77
    сегодня в 15:49
    Опять Сити нагрели шарики
    lobsterdam
    lobsterdam
    сегодня в 15:47
    Сити тащат за хвост…не мытьем, так катаньем!
    monah-10
    monah-10
    сегодня в 15:37
    Повезло Интеру и Бенфики, Милан красавцы тоже должны приходить дальше. Интересно противостояние Ливер-Реал.
    makkie
    makkie
    сегодня в 15:36
    Что-то жёстко. Не могли шары нагреть что ли?)))

    Похоже, ПСЖ и Ливерпуль скоро попрощаются в ЛЧ.
    KnowSoccer
    KnowSoccer
    сегодня в 15:34
    Мда, решили сразу срезать нескольких фаворитов
    Zhgoon
    Zhgoon ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
    сегодня в 15:27
    Оборона у ПСЖ совсем расклеенно играла в групповых матчах. Особенно последняя игра против «Ювентуса» была неуверенной. Сказывается недостаток сильных соперников в лиге. С «Баварией» они могут прям получить полный разгром, но и вывезти тоже могут. Результат сложно предсказать, учитывая усталость от ЧМ.
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
    сегодня в 15:23
    А чем это лучше? Сыграть на один матч больше? 😂
    Zhgoon
    Zhgoon
    сегодня в 15:23
    ПСЖ сами себе проблем создали, не выйдя с первого места ))
    liverpool-today
    liverpool-today
    сегодня в 15:22
    Ну пипец, теперь до февраля нормального футбола не увидим. ПСЖ думаю пройдёт немцев, а Ливерпуль непонятно в какой форме подойдёт. Если сейчас, то крайки Реала и Модрич разорвут красных
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан ответ Agamaga........ (раскрыть)
    сегодня в 15:20
      Рауль-Зидан
      Рауль-Зидан ответ salleeh (раскрыть)
      сегодня в 15:20
        BENFICA
        BENFICA ответ Baggio R. (раскрыть)
        сегодня в 15:19
        Ошибся не много 🙂
        болельщик из Хакасии
        болельщик из Хакасии
        сегодня в 15:14
        Жду реванша со стороны Ливерпуля.
        И надеюсь на победу Баварии.
        P. S. Сейчас делать прогнозы невозможно. Неизвестно, в каком состоянии приедут футболисты с ЧМ из Катара. Плюс трансферы.
        Agamaga........
        Agamaga........ ответ амурец (раскрыть)
        сегодня в 15:13
        Когда-то и Реал был не участник 1/4 5 раз подряд.
        Рауль-Зидан
        Рауль-Зидан
        сегодня в 15:12
        Зае... ал этот цирк
        Sadjon
        Sadjon
        сегодня в 15:09
        Много классных матчей увидим.....удачи Интеру!!!!!!!!!!
        Alex12357
        Alex12357
        сегодня в 15:08
        Повезло УЕФА-коррупция в действии!Так держать,пока не выгонят!
        eleven LC
        eleven LC ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
        сегодня в 15:07
        Думаешь ПСЖ пройдет Баварию?
        Agamaga........
        Agamaga........
        сегодня в 15:06
        Если бы так легко можно было определить кто пройдёт дальше. Никто не может знать состояние команд на февраль месяц.
        амурец
        амурец
        сегодня в 15:04
        Брюгге-Бефика и Наполи-Айнтрахт эти команды не для 1/4 ЛЧ и тем не менее кто то из них там будет, ну матч Диверпуль - Реал будет огонь, Ливет на Реал обижен, немцы ПСЖ нагнут по любому так как ПСЖ можно сказать всегда будет играть минус один игрок, ну и МС без вопросов, остальные не понятно как сложится
        Найманчик
        Найманчик ответ BENFICA (раскрыть)
        сегодня в 15:02
        С чего это Ливер пройдет Реал? Обьективно Реал сильнее и опытнее. Или ты глор ючк
        Найманчик
        Найманчик
        сегодня в 14:59
        Опять ПСЖ 1/8 не пройдет)))
        Baggio R.
        Baggio R. ответ BENFICA (раскрыть)
        сегодня в 14:59, ред.
        Теперь норм, после редактирования)
        Ironigor
        Ironigor
        сегодня в 14:58
        С ПСЖ можно попрощаться.
        adekvat
        adekvat
        сегодня в 14:53
        Третья и последняя пары жесть, остальные можно результат предсказать. Но до февраля расклады поменяются
        Гость
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