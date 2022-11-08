«Барселону» хотят выкинуть из ЛЕ. Хави считает доставшегося соперника худшим из возможных

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сегодня, 12:54

Худший расклад для Хави.

Еще не было столько внимания приковано к стыковому раунду Лиги Европы – «Барса» в нем принимает участие уже по обыкновению, но к ней добавился «Ювентус». Еще и от клубов, прошедших групповой этап ЛЕ , в 1/16 вышли «Монако» и «Манчестер Юнайтед». Даже не учитывая «Аякс» или «Севилью», состав этой стадии внушительный.

Жеребьевка состоялась вчера, вот пары, которые будут бороться между собой за 1/8 финала Лиги Европы:

«Барселона» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)

«Ювентус» (Италия) — «Нант» (Франция)

«Спортинг» (Португалия) — «Мидтьюлланд» (Дания)

«Шахтёр» (Украина) — «Ренн» (Франция)

«Аякс» (Нидерланды) — «Унион» (Берлин, Германия)

«Байер» (Германия) — «Монако» (Франция)

«Севилья» (Испания) — ПСВ (Нидерланды)

«Зальцбург» (Австрия) — «Рома» (Италия)

Издевательство над «Барселоной»

Даже вылет во второй по значимости еврокубок для прежде великого клуба в его нынешнем состоянии – не трагедия. Все-таки клуб в экономическом кризисе и старается сесть на два стула – избавиться от долгов кризис-менеджментом и продолжать подписывать мировых топов. В разы легче было бы отказаться от последнего хотя бы на время, однако боссы «блауграны» идти на это отказываются.

Видимо, из-за желания сохранить имидж непобедимых появились слухи и об отставке Хави. Это с учетом того, что каталонцы обогнали «Реал» в Ла Лиге. Еще более реальным такой расклад делает соперник испанцев – за выход в 1/8 финала «сине-гранатовые» будут бороться с «Манчестер Юнайтед».

Вот что по итогам жеребьевки заявил главный тренер «Барсы» Хави:

«Манчестер Юнайтед» — отличный соперник и в то же время худший, с которым мы могли бы столкнуться. Нам придется соревноваться очень хорошо, они значительно улучшились с момента прихода Эрика тен Хага.

В этой паре невозможно предсказать победителя. Оба коллектива проходят начальный этап строительства – и если за «Барсу» говорит подбор игроков, то аргумент в пользу манкунианцев – главный тренер. Тен Хаг в крайне напряженной обстановке продолжает давать результат.

Ему, как и «Барсе», приходится ловить баланс. Только здесь совмещать приходится результат и место в старте для Криштиану Роналду. Что будет, если попытаться посадить португальца на скамейку, мы видели в матче с «Тоттенхэмом» — он просто ушел в раздевалку до финального свистка. Нападающий решение Эрика по его роли в команде принимать отказывается – после скандального поступка Роналду голландскому менеджеру приходится вот уже 4 матча подряд выпускать его с первых минут. Все это – бомба замедленного действия, обезвредить которую крайне просто. Правда, согласиться на продажу опытной звезды главный тренер почему-то не готов.

И у «Барсы», и у МЮ есть свои креативные центры. В случае с манкунианцами речь о Кристиане Эриксене и Бруну Фернандеше. В опорной зоне до основной обоймы добрался Каземиро, на флангах обороны – Далот и Маласия, а также Люк Шоу (последний – на случай, если надо добавить в единоборствах).

Каталонцы могут ответить своей молодежью – Педри и Гави забрали две последние награды Golden Boy и активно перенимают опыт Бускетса. Вместе с ними за креатив отвечает Френки де Йонг.

«Юнайтед» и «Барселона» крайне похожи из-за прошлых заслуг и текущего кризиса. Только вот опыта в таком болоте больше у манкунианцев. Возможно, это и определит победителя пары.

«Юве» обязан идти дальше

«Старой синьоре» в жеребьевке улыбнулась удача – соперник не самый легкий, но и не ужасающе сложный. «Нант» отобрался в Лигу Европы благодаря победе в Кубке Франции, при этом предыдущий чемпионат завершил на девятой строчке. Проблема «канареек» в том, что играть на два фронта для них крайне сложно, команда откатилась на границу с зоной стыков в Лиге 1.

Поражение французов должно устроить всех – выплаты за еврокубки «Нант» и так получит, а после вылета сможет сконцентрироваться на чемпионате страны. «Ювентус» же не даст повода задуматься об отставке Массимилиано Аллегри. Хотя последнее – плюс только для самого тренера. Итальянец потерял кураж, нынешние «бьянконери» с ним – не соперник «Реалу», «Баварии», даже «Бенфике».

Но еврокубки любят сенсации – есть пространство для нее и тут. Если даже такой «Нант» «Юве» пройти не сможет, Аллегри надо будет сразу же паковать чемоданы.

Кот в мешке для «Монако»

Монегаски в своем темпе идут по нынешнему сезону – держатся неподалеку от топ-3, не проваливаются в еврокубках и проходят в евровесну. Для команды Головина это однозначно плюс. К тому же сам российский полузащитник закрепился в старте и идет по отличному графику результативности.

Стыковой раунд плей-офф «Монако» должен проходить на классе, но это не значит, что доставшийся в соперники «Байер» можно недооценивать. На «фармацевтах» уже обжегся «Атлетико», причем дважды. «Матрасники» проиграли леверкузенцам в гостях и горели 1:2 после первого тайма домашнего матча. Итоговая ничья еще оставляла шансы на третье место, однако благодаря ничьей с «Брюгге» немцы сенсационно оставили Диего Симеоне без еврокубков.

В Бундеслиге «Байер» тоже вернулся к жизни. Подопечные Хаби Алонсо поднялись из нижней тройки на 14-е место и разгромили идущий в топ-3 «Унион». К февралю любые осенние расклады устареют, к этому моменту «львы» вполне могут набрать ход.