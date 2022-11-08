«Барселону» хотят выкинуть из ЛЕ. Хави считает доставшегося соперника худшим из возможных

Худший расклад для Хави.
Еще не было столько внимания приковано к стыковому раунду Лиги Европы – «Барса» в нем принимает участие уже по обыкновению, но к ней добавился «Ювентус». Еще и от клубов, прошедших групповой этап ЛЕ, в 1/16 вышли «Монако» и «Манчестер Юнайтед». Даже не учитывая «Аякс» или «Севилью», состав этой стадии внушительный.
Жеребьевка состоялась вчера, вот пары, которые будут бороться между собой за 1/8 финала Лиги Европы:
«Барселона» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)
«Ювентус» (Италия) — «Нант» (Франция)
«Спортинг» (Португалия) — «Мидтьюлланд» (Дания)
«Шахтёр» (Украина) — «Ренн» (Франция)
«Аякс» (Нидерланды) — «Унион» (Берлин, Германия)
«Байер» (Германия) — «Монако» (Франция)
«Севилья» (Испания) — ПСВ (Нидерланды)
«Зальцбург» (Австрия) — «Рома» (Италия)
Издевательство над «Барселоной»
Даже вылет во второй по значимости еврокубок для прежде великого клуба в его нынешнем состоянии – не трагедия. Все-таки клуб в экономическом кризисе и старается сесть на два стула – избавиться от долгов кризис-менеджментом и продолжать подписывать мировых топов. В разы легче было бы отказаться от последнего хотя бы на время, однако боссы «блауграны» идти на это отказываются.
Видимо, из-за желания сохранить имидж непобедимых появились слухи и об отставке Хави. Это с учетом того, что каталонцы обогнали «Реал» в Ла Лиге. Еще более реальным такой расклад делает соперник испанцев – за выход в 1/8 финала «сине-гранатовые» будут бороться с «Манчестер Юнайтед».
Вот что по итогам жеребьевки заявил главный тренер «Барсы» Хави:
«Манчестер Юнайтед» — отличный соперник и в то же время худший, с которым мы могли бы столкнуться. Нам придется соревноваться очень хорошо, они значительно улучшились с момента прихода Эрика тен Хага.
В этой паре невозможно предсказать победителя. Оба коллектива проходят начальный этап строительства – и если за «Барсу» говорит подбор игроков, то аргумент в пользу манкунианцев – главный тренер. Тен Хаг в крайне напряженной обстановке продолжает давать результат.
Ему, как и «Барсе», приходится ловить баланс. Только здесь совмещать приходится результат и место в старте для Криштиану Роналду. Что будет, если попытаться посадить португальца на скамейку, мы видели в матче с «Тоттенхэмом» — он просто ушел в раздевалку до финального свистка. Нападающий решение Эрика по его роли в команде принимать отказывается – после скандального поступка Роналду голландскому менеджеру приходится вот уже 4 матча подряд выпускать его с первых минут. Все это – бомба замедленного действия, обезвредить которую крайне просто. Правда, согласиться на продажу опытной звезды главный тренер почему-то не готов.
И у «Барсы», и у МЮ есть свои креативные центры. В случае с манкунианцами речь о Кристиане Эриксене и Бруну Фернандеше. В опорной зоне до основной обоймы добрался Каземиро, на флангах обороны – Далот и Маласия, а также Люк Шоу (последний – на случай, если надо добавить в единоборствах).
Каталонцы могут ответить своей молодежью – Педри и Гави забрали две последние награды Golden Boy и активно перенимают опыт Бускетса. Вместе с ними за креатив отвечает Френки де Йонг.
«Юнайтед» и «Барселона» крайне похожи из-за прошлых заслуг и текущего кризиса. Только вот опыта в таком болоте больше у манкунианцев. Возможно, это и определит победителя пары.
«Юве» обязан идти дальше
«Старой синьоре» в жеребьевке улыбнулась удача – соперник не самый легкий, но и не ужасающе сложный. «Нант» отобрался в Лигу Европы благодаря победе в Кубке Франции, при этом предыдущий чемпионат завершил на девятой строчке. Проблема «канареек» в том, что играть на два фронта для них крайне сложно, команда откатилась на границу с зоной стыков в Лиге 1.
Поражение французов должно устроить всех – выплаты за еврокубки «Нант» и так получит, а после вылета сможет сконцентрироваться на чемпионате страны. «Ювентус» же не даст повода задуматься об отставке Массимилиано Аллегри. Хотя последнее – плюс только для самого тренера. Итальянец потерял кураж, нынешние «бьянконери» с ним – не соперник «Реалу», «Баварии», даже «Бенфике».
Но еврокубки любят сенсации – есть пространство для нее и тут. Если даже такой «Нант» «Юве» пройти не сможет, Аллегри надо будет сразу же паковать чемоданы.
Кот в мешке для «Монако»
Монегаски в своем темпе идут по нынешнему сезону – держатся неподалеку от топ-3, не проваливаются в еврокубках и проходят в евровесну. Для команды Головина это однозначно плюс. К тому же сам российский полузащитник закрепился в старте и идет по отличному графику результативности.
Стыковой раунд плей-офф «Монако» должен проходить на классе, но это не значит, что доставшийся в соперники «Байер» можно недооценивать. На «фармацевтах» уже обжегся «Атлетико», причем дважды. «Матрасники» проиграли леверкузенцам в гостях и горели 1:2 после первого тайма домашнего матча. Итоговая ничья еще оставляла шансы на третье место, однако благодаря ничьей с «Брюгге» немцы сенсационно оставили Диего Симеоне без еврокубков.
В Бундеслиге «Байер» тоже вернулся к жизни. Подопечные Хаби Алонсо поднялись из нижней тройки на 14-е место и разгромили идущий в топ-3 «Унион». К февралю любые осенние расклады устареют, к этому моменту «львы» вполне могут набрать ход.
ЛЕ да трофей, победив в ней что это дает? участие на групповой стадии ЛЧ, и без этой победы Барселона финиширует в ТОП 4 Ла Лиги и выйдет на прямую в ЛЧ........
Этот трофей и выход дальше важен больше для МЮ, потому что могут не попасть в ЛЧ на прямую, борьба в АПЛ за первую четверку очень интенсивная и вот через второй турнир им будет проще это сделать, так они это делали с Моуриньо.....финишировали 6 ми но победив в ЛЕ на прямую попали в ЛЧ, если уж Сульшер выходил в полуфинал и в финал ЛЕ то Тен Хаг это тоже способен сделать. Плюс у тен Хага больше опыта в еврокубках, чем у того же Хави.....полуфинал ЛЧ, и 1/8 или 1/4 ЛЕ.........
PS Даже если Хави проиграет МЮ и Тен Хагу, это не так позорно, МЮ это ТОП клуб, как бы он сейчас не выглядел, чем если снова пройти дальше, а потом слететь от очередной 9 команды чемпионата.............. я считаю не стоит тратить силы, я не говорю надо слить вторым и третьем составом, нет, а просто сосредоточится на чемпе Реал обойти на финише и вернуть корону важнее...... какой-то там ЛЕ, пусть даже этого трофея до сих пор и нету. потому что на три турнира Барсы идей Хави и игроков не Хватит, нужно чем то будет пожертвовать......
ЛЕ да трофей, победив в ней что это дает? участие на групповой стадии ЛЧ, и без этой победы Барселона финиширует в ТОП 4 Ла Лиги и выйдет на прямую в ЛЧ........
Этот трофей и выход дальше важен больше для МЮ, потому что могут не попасть в ЛЧ на прямую, борьба в АПЛ за первую четверку очень интенсивная и вот через второй турнир им будет проще это сделать, так они это делали с Моуриньо.....финишировали 6 ми но победив в ЛЕ на прямую попали в ЛЧ, если уж Сульшер выходил в полуфинал и в финал ЛЕ то Тен Хаг это тоже способен сделать. Плюс у тен Хага больше опыта в еврокубках, чем у того же Хави.....полуфинал ЛЧ, и 1/8 или 1/4 ЛЕ.........
PS Даже если Хави проиграет МЮ и Тен Хагу, это не так позорно, МЮ это ТОП клуб, как бы он сейчас не выглядел, чем если снова пройти дальше, а потом слететь от очередной 9 команды чемпионата.............. я считаю не стоит тратить силы, я не говорю надо слить вторым и третьем составом, нет, а просто сосредоточится на чемпе Реал обойти на финише и вернуть корону важнее...... какой-то там ЛЕ, пусть даже этого трофея до сих пор и нету. потому что на три турнира Барсы идей Хави и игроков не Хватит, нужно чем то будет пожертвовать......