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«Барселона» — МЮ и «Ювентус» против «Нанта». Итоги жеребьёвки Лиги Европы

сегодня, 15:19

Состоялась жеребьевка стыковых матчей за право сыграть в 1/8 финала Лиги Европы.

«Барселона» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия);

«Ювентус» (Италия) — «Нант» (Франция);

«Спортинг» (Португалия) — «Мидтьюлланд» (Дания);

«Шахтёр» (Украина) — «Ренн» (Франция);

«Аякс» (Нидерланды) — «Унион» (Германия);

«Байер» (Германия) — «Монако» (Франция);

«Севилья» (Испания) — ПСВ (Нидерланды);

«Ред Булл Зальцбург» (Австрия) — «Рома» (Италия);

Первые стыковые матчи должны пройти 16 февраля. Ответные матчи — 23-го.

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Все комментарии
SONIС
SONIС
сегодня в 16:24
Выиграет МЮ.
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 16:11
пары в этой ЛЕ почти как лигочемпионские ЛЕ очень сильна по составу куда там нашим командочкам типа Зениту или ещё того Спартаку
Elliada
Elliada ответ lobsterdam (раскрыть)
сегодня в 16:10
Ну не скажи. Не верю, что Барселона в этой паре фаворит. Играть будут в феврале, многое поменяется. Зимой, возможно, команды усилятся. Так что не загадываю.
lobsterdam
lobsterdam ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 15:53
По вывеске, лет так 12-15 назад - да! Но сегодня - нет! Полагаю, что даже в таком полусобраном состоянии Барса все-таки имеет гораздо больше шансов. Посмотрев игру МЮ с АВ, все стало ясно, здесь некому играть. Была Надежда на ЛЕ, но теперь… и в АПЛ надеяться в этом сезоне не на что, ЛЧ не светит! Таков мой суровый приговор своему клубу!
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie ответ Иван Стаканов (раскрыть)
сегодня в 15:48
Теперь понятно! Спасибо!
Мариарти77
Мариарти77
сегодня в 15:48
Интересные пары у нас
Caniggia
Caniggia
сегодня в 15:47
Рановато Барса и МЮ пересеклись. Это должен быть, как минимум, полуфинал. А это только 1/8! Жаль, ведь на фоне этой пары все остальные просто меркнут и кто-то из них будет вынужден покинуть еврокубки уже после 1/8.
ДСА
ДСА
сегодня в 15:46
Некоторые пары определенно напоминают Лигу Чемпионов.
Elliada
Elliada
сегодня в 15:41
МЮ - Барселона топ матч. Жаль, что это только стыковые матчи. Даже не 1/8 финала
3ton
3ton
сегодня в 15:39
Интересное противостояние .
Явно МЮ хочет взять реванш за два поражения в ЛЧ.
Тут скорее Барселона фаворит сейчас , но не известно каком состоянии они будут к февралю . У команд есть проблемы , особенно у МЮ. За это время они их могут решить и матч будет уровня ЛЧ.
Фаворитом ЛЕ считаю Арсенал .
По игре на голову выше всех .
Agamaga........
Agamaga........ ответ la-respect0 (раскрыть)
сегодня в 15:37
Разве в ЛЕ играют инвалиды? Выйти из группы и вылететь в никуда лучший вариант?
makkie
makkie
сегодня в 15:37
МЮ сходу повезло )))
monah-10
monah-10
сегодня в 15:34
По значимости здесь только Барса -МЮ, остальные соответствуют ЛЕ.
KnowSoccer
KnowSoccer
сегодня в 15:33
Вот это заруба. Считай вторая Лига чемпионов)
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 15:33
Барселона, Арсенал и Ювентус будут претендовать на кубок ЛЕ.
Иван Стаканов
Иван Стаканов ответ Real Betis Balompie (раскрыть)
сегодня в 15:32
Бетис в 1\8
А это 1\16
w1345ds
w1345ds ответ Real Betis Balompie (раскрыть)
сегодня в 15:32
Бетис в группе был первый, он сразу в 1/8 попал. А это пары 1/16)))
A.S.A
A.S.A
сегодня в 15:31
Эта жеребьевка не уступит Лигочемпионской!!!
witynchik
witynchik
сегодня в 15:30
Не самый худший жребий для горняков
la-respect0
la-respect0 ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 15:30
И только...а на деле увидим игру двух инвалидов )))
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
сегодня в 15:28
Они чё там пьяные?
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
сегодня в 15:27
Бетикос первое место занял в группе, Рома вторая!
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 15:26
Барселона - МЮ это вывеска на финал ЛЧ.
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 15:26
Все этого и ждали...Прекрасно... Хе-хе..
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
сегодня в 15:24
Эээ, ау, а где Бетис?
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