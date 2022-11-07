«Барселона» — МЮ и «Ювентус» против «Нанта». Итоги жеребьёвки Лиги Европы

Состоялась жеребьевка стыковых матчей за право сыграть в 1/8 финала Лиги Европы.
«Барселона» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия);
«Ювентус» (Италия) — «Нант» (Франция);
«Спортинг» (Португалия) — «Мидтьюлланд» (Дания);
«Шахтёр» (Украина) — «Ренн» (Франция);
«Аякс» (Нидерланды) — «Унион» (Германия);
«Байер» (Германия) — «Монако» (Франция);
«Севилья» (Испания) — ПСВ (Нидерланды);
«Ред Булл Зальцбург» (Австрия) — «Рома» (Италия);
Первые стыковые матчи должны пройти 16 февраля. Ответные матчи — 23-го.
Явно МЮ хочет взять реванш за два поражения в ЛЧ.
Тут скорее Барселона фаворит сейчас , но не известно каком состоянии они будут к февралю . У команд есть проблемы , особенно у МЮ. За это время они их могут решить и матч будет уровня ЛЧ.
Фаворитом ЛЕ считаю Арсенал .
По игре на голову выше всех .
Явно МЮ хочет взять реванш за два поражения в ЛЧ.
Тут скорее Барселона фаворит сейчас , но не известно каком состоянии они будут к февралю . У команд есть проблемы , особенно у МЮ. За это время они их могут решить и матч будет уровня ЛЧ.
Фаворитом ЛЕ считаю Арсенал .
По игре на голову выше всех .
А это 1\16
А это 1\16