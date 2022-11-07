«Лацио» — «ЧФР Клуж», «Карабах» — «Гент». Итоги жеребьёвки Лиги Конференций

Состоялась жеребьевка стыковых матчей за право сыграть в 1/8 финала Лиги Конференций.
«Карабах» (Азербайджан) — «Гент» (Бельгия);
«Трабзонспор» (Турция) — «Базель» (Швейцария);
«Лацио» (Италия) — «ЧФР Клуж» (Румыния);
«Будё-Глимт» (Норвегия) — «Лех» (Польша);
«Брага» (Португалия) — «Фиорентина» (Италия);
АЕК (Кипр) — «Днепр-1» (Украина);
«Шериф» (Молдова) — «Партизан» (Сербия);
«Лудогорец» (Болгария) — «Андерлехт» (Бельгия);
Первые игры пройдут 16 февраля, ответные должны состояться 23-го февраля.