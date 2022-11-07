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«Лацио» — «ЧФР Клуж», «Карабах» — «Гент». Итоги жеребьёвки Лиги Конференций

вчера, 16:19

Состоялась жеребьевка стыковых матчей за право сыграть в 1/8 финала Лиги Конференций.

«Карабах» (Азербайджан) — «Гент» (Бельгия);

«Трабзонспор» (Турция) — «Базель» (Швейцария);

«Лацио» (Италия) — «ЧФР Клуж» (Румыния);

«Будё-Глимт» (Норвегия) — «Лех» (Польша);

«Брага» (Португалия) — «Фиорентина» (Италия);

АЕК (Кипр) — «Днепр-1» (Украина);

«Шериф» (Молдова) — «Партизан» (Сербия);

«Лудогорец» (Болгария) — «Андерлехт» (Бельгия);

Первые игры пройдут 16 февраля, ответные должны состояться 23-го февраля.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:45
Как-то после ЛЧ и ЛЕ, вообще не айс!
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 18:30
и даже с этими командами нашим бы ничего не светило и хорошо что нас там нет
DEIVID_353
DEIVID_353
вчера в 17:17
За орлов и фиалок.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 16:43
Ни в одной паре нет явных фаворитов, любая команда может пройти дальше. Может Лацио имеет преимущество, но учитывая что это ЛК, то итальянцы не имеют стимула.
52tc6sp9m2g4
52tc6sp9m2g4
вчера в 16:25
Брага - Фиорентина будет весьма интересно посмотреть
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