Самый вероятный соперник «Баварии» — «Ливерпуль». Сегодня бросят жребий плей-офф еврокубков

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сегодня, 10:23

Месси и Роналду узнают будущих соперников.

Лига чемпионов

В 14:00 по московскому времени определят участников первого раунда плей-офф Лиги чемпионов. На групповом этапе вылетели «Барселона», «Атлетико», «Севилья», «Ювентус» и «Аякс». Но от этого следующий раунд не менее интересный, ведь шансы получили клубы, которые в прошлом уступали названным командам места в плей-офф, были открытия и очарования. Ограничения сегодня простые – клубы из одной группы или страны между собой сразу сыграть не смогут. Победители групп второй матч проведут дома, хотя напомним – правило гостевого гола в плей-офф отменили.

Победители групп: «Наполи», «Порту», «Бавария», «Тоттенхэм», «Челси», «Реал», «Манчестер Сити», «Бенфика».

Вторые в группах: «Ливерпуль», «Интер», «Милан», «Боруссия» Д, «Брюгге», «Айнтрахт», «Лейпциг», ПСЖ .

Теория вероятностей помогает понять, какие пары самые ожидаемые. С вероятностью в 39.861 % «Бавария» сыграет против «Ливерпуля». Клуб Клоппа не проигрывал немцам более полувека, но это уже новая классика Лиги чемпионов. Больше таких ожидаемых математикой пар нет, хотя у каждой команды свои проценты. У «Наполи» выше шансы сыграть против «Лейпцига», «Боруссии» Д или «Айнтрахта», чем против ПСЖ или «Брюгге». Но у большинства клубов круг соперников широкий. Например, у «Реала» сразу семь вариантов на выбор. Только против «Лейпцига» сыграть не могут, ведь выступали в одной группе.

Из восьми победителей групп семь бывали в финалах КЕЧ или ЛЧ , кроме «Наполи». Из восьми команд, занявших вторые места, такого опыта нет только у «Лейпцига». «Брюгге» проигрывал в семидесятых финал «Ливерпулю», а «Айнтрахт» уступал «Реалу» до этого. Получается, 14 из 16 клубов с историей успехов в турнире, а девять из них выигрывали ушастый кубок – старый или новый. Самое время для тестовой жеребьевки, чтобы лучше представлять картину будущих баталий.

Результат тестовой жеребьевки: ПСЖ – «Порту»; «Брюгге» — «Бенфика»; «Ливерпуль» — «Реал»; «Лейпциг» — «Наполи»; «Интер» — «Тоттенхэм»; «Айнтрахт» — «Манчестер Сити»; «Милан» — «Бавария»; «Боруссия» Д – «Челси».

Неплохая жеребьевка. Здесь повторение финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом». В этом случае Конте играет против «Интера». А «Милан» и «Челси» при таком раскладе сразятся с немцами. «Россонери», конечно не повезет, если нарвутся в первом раунде на «Баварию». Но в случае такого жребия получим борьбу во многих парах. Ведь после чемпионата мира и в разгар национальных лиг, которые будут догонять график из-за вынужденной длительной паузы.

Лига конференций

В 16:00 по московскому времени определят пары в стыковом раунде Лиги конференций. Весной в «Буде-Глимт» не будет вратаря Хайкина – не продлит контракт, который истекает в конце года, хочет найти себе более сильную команду в Англии. Норвежские фанаты его очень тепло проводили. Зато в этом раунде кто-то встретит «Лацио» Сарри, который вчера выиграл в римском дерби. А с другой стороны сетки «Фиорентина», тоже не подарок. Команд топ-5 немного, зато есть коллективы, для которых каждая победа в Лиге конференций нужна и важна.

Вторые в группах ЛК: «Фиорентина», «Андерлехт», «Лех», «Партизан», «Днепр-1», «Гент», ЧФР, «Базель».

Выбывшие из ЛЕ : «Буде-Глимт», «Лудогорец», «Шериф». «Карабах», АЕК Ларнака, «Брага», «Лацио», «Трабзонспор».

В конце февраля сыграют, а в середине марта уже будет 1/8 финала. На этой стадии присоединяться «Истанбул», «Вест Хэм», «Вильярреал», «Ницца», АЗ , «Юргорден», «Сивасспор» и «Слован». Неплохой будет плей-офф, хотя «Лацио», «Фиорентине», «Вильярреалу» и «Вест Хэму» грех не воспользоваться шансом, который позволяет выйти в полуфинал еврокубка, если не сыграют до этого между собой. В прошлом году кубок делили «Рома» и «Фейеноорд», не только клубы из элитных лиг получат шанс. Как и в случае с Лигой чемпионов, проводим пробную жеребьевку.

Результат тестовой жеребьевки: «Андерлехт» — «Шериф»; «Базель» — «Трабзонспор»; «Гент» — «Брага»; «Днепр-1» — АЕК Ларнака; «Лех» — «Буде-Глимт»; «Партизан» — «Карабах»; «Фиорентина» — «Лудогорец»; ЧФР – «Лацио».

Лига Европы

Жеребьевка, где определят первого соперника Головина. Как и в прошлом случае, в Лиге Европы есть стыковой раунд. Начало процедуры жеребьевки в 15:00 по московскому времени, а состав невероятно представительный. Здесь восемь клубов из Лиги чемпионов сразятся с представителями группового раунда ЛЕ . Второе команды квартетов – сеяные, выбывшие из главного еврокубка – несеяные.

Вторые места в группах ЛЕ : МЮ , «Митьюлланд», «Монако», «Нант», ПСВ , «Рома», «Ренн», «Унион».

Третьи места в группах ЛЧ : «Аякс», «Байер», «Барселона», «Зальцбург», «Севилья», «Спортинг», «Шахтер», «Ювентус».

Уже по традиции – тестовый жребий, ведь теоретически можно соединить между собой соперников уровня плей-офф Лиги чемпионов. Разве «Рома», «Шахтер» или ПСВ существенно отличаются по классу от «Брюгге» и «Айнтрахта»? Вряд ли. «Барселона» и «Ювентус» тоже с нетерпением ждут, кто им достанется.

Результат тестовой жеребьевки: «Аякс» — «Монако»; «Байер» — МЮ ; «Барселона» — «Митьюлланд»; «Зальцбург» — «Нант»; «Севилья» — ПСВ , «Спортинг» — «Унион», «Шахтер» — «Рома»; «Ювентус» — «Ренн».

Моуриньо против «горняков». «Аякс» против Головина. «Севилья» против Ван Нистелроя. А Тен Хаг против Хаби Алонсо. Восьмерка победителей будет выглядеть грозно. А дальше их ждут победители групп, среди которых «Ференцварош» Черчесова. Также замерли в ожидании «Арсенал», «Фенербахче», «Бетис», «Юнион», «Реал Сосьедад», «Фейеноорд» и «Фрайбург». Зрители получат еще одну Лигу чемпионов с более скромными командами, но тоже интересную.