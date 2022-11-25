«Аль-Наср» готовит масштабное предложение для Роналду

«Аль-Наср» намерен подписать форварда Криштиану Роналду, пишет Daily Mirror.
Клуб из Саудовской Аравии планирует предложить португальцу контракт на общую сумму в 305 млн фунтов стерлингов.
Напомним, что на данный момент Роналду находится без клуба.
Может Аль-Насра всё - таки рискнет подписать просроченный продукт.
Может Аль-Насра всё - таки рискнет подписать просроченный продукт.
Ну вот уедет нарцисс к арабам, можете сказать, что чемпионат СА входит в топ5 😀
Ну вот уедет нарцисс к арабам, можете сказать, что чемпионат СА входит в топ5 😀
И на закате карьеры может получить золотой контракт.
И на закате карьеры может получить золотой контракт.
Месси каждый сезон будет добавлять в коллекцию титулы, в этом сезоне у него идёт игра за ПСЖ, забивает, раздаёт будь здоров!
Месси каждый сезон будет добавлять в коллекцию титулы, в этом сезоне у него идёт игра за ПСЖ, забивает, раздаёт будь здоров!
ох
какие деньги!
ох
какие деньги!