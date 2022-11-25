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«Аль-Наср» готовит масштабное предложение для Роналду

вчера, 12:17

«Аль-Наср» намерен подписать форварда Криштиану Роналду, пишет Daily Mirror.

Клуб из Саудовской Аравии планирует предложить португальцу контракт на общую сумму в 305 млн фунтов стерлингов.

Напомним, что на данный момент Роналду находится без клуба.

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Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........ ответ Project _Pandora_ (раскрыть)
сегодня в 00:21
Конечно не увидим. Топ клубам не нужен он.
Может Аль-Насра всё - таки рискнет подписать просроченный продукт.
Agamaga........
Agamaga........ ответ Ларс (раскрыть)
сегодня в 00:20
Я ничего не буду делать! Он не нужен топ клубам, и не будет его там. Я никогда не говорил, что лига 1 - это лига фермеров.
Project _Pandora_
Project _Pandora_ ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 21:20
В ПСЖ мы его вряд ли увидим.
Ларс
Ларс ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 21:03
А если Кр7 перейдёт в ПСЖ, что ты будешь делать? Говорить о том, что это лига фермеров? Так нельзя - там твой Месси ;)
Agamaga........
Agamaga........ ответ Project _Pandora_ (раскрыть)
вчера в 21:02
Ждём криша в задрищенске.
Agamaga........
Agamaga........ ответ Ларс (раскрыть)
вчера в 21:00
Очередной титул чемпиона Франции.
Ну вот уедет нарцисс к арабам, можете сказать, что чемпионат СА входит в топ5 😀
Antonio Antonio
Antonio Antonio
вчера в 20:37
А почему бы и нет? Роналду выиграл все,что только можно и побил все немыслимые рекорды . И только лишь в 37 он немножко сдал.Он так долго держался на высоте,но возраст.Для своих лет он хорош. Даже карьера великого Марадоны пошла на спад гораздо раньше.
Project _Pandora_
Project _Pandora_ ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 20:13
Ты это уже писал. Ответ выше.
Ларс
Ларс ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 19:42
Коллекция чего? Чемпиона Франции? Статус чемпиона Саудовской Аравии явно не ниже будет, учитывая возможности ПСЖ во Франции ;)
Gahi
Gahi
вчера в 19:27
Скорее всего такое приложение поступило на много раньше, поэтому футболист искал возможность чтобы расторгнуть свой контракт с клубом с малыми издержками для себя.
ABir
ABir
вчера в 18:35
А для Артема Д у них нет никакого предложения?
Николай Жунин
Николай Жунин
вчера в 18:02
КриРо уже вошёл в историю футбола как выдающийся игрок.
И на закате карьеры может получить золотой контракт.
Спагетти вернулся
Спагетти вернулся ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 16:40
Роналду можно там и не бегать только потому что он Роналду, хотя зная как он относится к футболу и деньгам он там бегать будет 100%)))
Agamaga........
Agamaga........ ответ DEIVID_353 (раскрыть)
вчера в 16:25
Загадка. Один из самых позорных моментов в истории ЧМ.
Agamaga........
Agamaga........ ответ Project _Pandora_ (раскрыть)
вчера в 16:21
Криша не спасёт даже Аль-Насра.
Месси каждый сезон будет добавлять в коллекцию титулы, в этом сезоне у него идёт игра за ПСЖ, забивает, раздаёт будь здоров!
FenixSL
FenixSL
вчера в 16:13
305 лямов
ох
какие деньги!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Спагетти вернулся (раскрыть)
вчера в 16:09
ТАМ бегать надо весь матч, в чём можно убедиться благодаря трансляциям, и интенсивность футбола там ни в чём не уступает европейскому. Надеюсь, вы поняли, что я имею ввиду.
Спагетти вернулся
Спагетти вернулся
вчера в 15:09
Я бы на его месте в Нью Йорк или Лос Анджелес поехал доигрывать как другие звёзды.
DEIVID_353
DEIVID_353
вчера в 14:50
Интересно где вчера ВАР был или что сделал португал судьям, что они такой пенальти поставили на нём???
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 14:46
Сейчас не пойдёт...
ДСА
ДСА
вчера в 14:42
От такого сейчас Роналду не должен отказаться, если это правда.
mrhm_1988
mrhm_1988 ответ rhskmz (раскрыть)
вчера в 14:30
Ты про месся ? )))
mrhm_1988
mrhm_1988 ответ Мариарти77 (раскрыть)
вчера в 14:29
Вот и спроси у месся )))
mrhm_1988
mrhm_1988 ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 14:27
Ну да , ну да , видно как месся феерит в Лиге 1 , с момента своего переезда во францию , забив несколько мячей , отдав несколько голевых передач , и попав несколько раз по перекладинам ))))
mrhm_1988
mrhm_1988 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 14:25, ред.
Баласт это который проигрывает 1:2 Саудовской Аравии ? )))
Project _Pandora_
Project _Pandora_ ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 14:23
Феерить и выигрывать титулы с ПСЖ, и играть в любом задрищинске, это одно и тоже.
Triem
Triem
вчера в 14:19
Масштабный пенальти ему уже организовали вчера. Остаётся только это.
Namuri
Namuri
вчера в 14:15
Все равно Роналду останется в Европе.
rhskmz
rhskmz
вчера в 14:15
Деньги есть - ума не надо !
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 13:29
Не пойдёт он к арабам. Месси будет феерить в ПСЖ, забивать, раздавать голевые, выигрывать титулы, что в скором времени сделает его самым титулованным игроком в истории футбола, а он будет на это смотреть из Ближнего Востока?
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