«Аль-Наср» готовит масштабное предложение для Роналду

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вчера, 12:17

«Аль-Наср» намерен подписать форварда , пишет Daily Mirror.

Клуб из Саудовской Аравии планирует предложить португальцу контракт на общую сумму в 305 млн фунтов стерлингов.

Напомним, что на данный момент Роналду находится без клуба.