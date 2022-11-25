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«Челси» хочет подписать Беллингема и Райса

вчера, 12:09

Руководство «Челси» планирует усилить состав футболистами сборной Англии Джудом Беллингемом («Боруссия» Д) и Декланом Райсом («Вест Хэм»).

Осуществить трансферы лондонцы планируют летом 2023 года. Беллингем и Райс могут обойтись «синим» в 200 млн евро.

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протон
протон
вчера в 19:50
Про Захаряна забыли упомянуть)
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 12:28
По Райсу то понятно, летом скорее всего вернут воспитанника в Челси, да и сам этого хочет.
Беллингема же тяжело будет подписать, за него хотят 130-140 млн. Да и нет никаких гарантий, что после БЛ будет так же успешно играть и в АПЛ, а не повторит пути некоторых бывших «звёзд» Бундес лиги.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:11
Если кошелек бездонный,то всё это осуществимо.
Гость
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