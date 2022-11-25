«Челси» хочет подписать Беллингема и Райса

Руководство «Челси» планирует усилить состав футболистами сборной Англии Джудом Беллингемом («Боруссия» Д) и Декланом Райсом («Вест Хэм»).
Осуществить трансферы лондонцы планируют летом 2023 года. Беллингем и Райс могут обойтись «синим» в 200 млн евро.
Беллингема же тяжело будет подписать, за него хотят 130-140 млн. Да и нет никаких гарантий, что после БЛ будет так же успешно играть и в АПЛ, а не повторит пути некоторых бывших «звёзд» Бундес лиги.
Беллингема же тяжело будет подписать, за него хотят 130-140 млн. Да и нет никаких гарантий, что после БЛ будет так же успешно играть и в АПЛ, а не повторит пути некоторых бывших «звёзд» Бундес лиги.