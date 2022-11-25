«Челси» хочет подписать Беллингема и Райса

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вчера, 12:09

Руководство «Челси» планирует усилить состав футболистами сборной Англии («Боруссия» Д) и («Вест Хэм»).

Осуществить трансферы лондонцы планируют летом 2023 года. Беллингем и Райс могут обойтись «синим» в 200 млн евро.