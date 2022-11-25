Н'Дика может перейти в «Ньюкасл»

Футболист «Айнтрахта» Обите Н'Дика может продолжить карьеру в Англии, пишет Daily Express.
На 23-летнего защитника претендует «Ньюкасл». Трансферная стоимость игрока оценивается в 32 млн евро.
Ранее слухи связывали француза с клубами из Серии А.
Футболист «Айнтрахта» Обите Н'Дика может продолжить карьеру в Англии, пишет Daily Express.
На 23-летнего защитника претендует «Ньюкасл». Трансферная стоимость игрока оценивается в 32 млн евро.
Ранее слухи связывали француза с клубами из Серии А.
у игрока сейчас такой момент, когда он сам будет решать куда ему переходить, т.к правила разрешают ему вести переговоры с любым заинтересованным в нем клубе, а спросс на него думаю будет большим
у игрока сейчас такой момент, когда он сам будет решать куда ему переходить, т.к правила разрешают ему вести переговоры с любым заинтересованным в нем клубе, а спросс на него думаю будет большим