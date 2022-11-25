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Н'Дика может перейти в «Ньюкасл»

вчера, 12:00

Футболист «Айнтрахта» Обите Н'Дика может продолжить карьеру в Англии, пишет Daily Express.

На 23-летнего защитника претендует «Ньюкасл». Трансферная стоимость игрока оценивается в 32 млн евро.

Ранее слухи связывали француза с клубами из Серии А.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 12:13
Зачем платить 32 ляма за игрока, который летом станет свободным агентом???!!! Можно же договориться с ним во время зимнего трансферного окна о том, что бы тот летом согласился перейти в стан "сорок"! пеобещать какие-нибудь бонусы или еще что то....
у игрока сейчас такой момент, когда он сам будет решать куда ему переходить, т.к правила разрешают ему вести переговоры с любым заинтересованным в нем клубе, а спросс на него думаю будет большим
Beno444
Beno444
вчера в 12:04
«Ньюкасл» в будущем станет на ноги, как Манчестер Сити и Челси в свое время.
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