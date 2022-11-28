МЮ не хочет переплачивать за Осимхена

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вчера, 11:30

Руководство «Манчестер Юнайтед» продолжает интересоваться форвардом «Наполи» , пишет Sky Germany.

Проблема состоит в том, что неаполитанцы оценивают своего футболиста в 100 млн евро, а «красные дьяволы» не готовы столько платить за нападающего.

Контракт Осимхена с «Наполи» рассчитан до лета 2023 года.