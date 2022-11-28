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МЮ не хочет переплачивать за Осимхена

вчера, 11:30

Руководство «Манчестер Юнайтед» продолжает интересоваться форвардом «Наполи» Виктором Осимхеном, пишет Sky Germany.

Проблема состоит в том, что неаполитанцы оценивают своего футболиста в 100 млн евро, а «красные дьяволы» не готовы столько платить за нападающего.

Контракт Осимхена с «Наполи» рассчитан до лета 2023 года.

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Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:50
Интерес уперса в деньги... ничего нового
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 11:45
Этот играок невероятен! Как он бегает, как он отрабатывает мяч и забивает, это просто смерть
matrix333
matrix333
вчера в 11:40
«Наполи» пока проводит отличный сезон и в настоящее время лидирует в турнирной таблице Серии А. Потеря такого ключевого игрока, как Осимхен, может сорвать их борьбу за титул. Таким образом, «Наполи» не заинтересованы в продаже игрока независимо от предложенной платы за трансфер.

«МЮ» придется подождать до летнего трансферного окна, чтобы подписать нигерийского футболиста. Будет интересно посмотреть, смогут ли «красные дьяволы» договориться о более разумной цене для Осимхена в ближайшие месяцы.

Нападающий «Наполи» еще не достиг своего пика, и он, скорее всего, станет еще лучше с опытом и игровым временем. Переход в «Манчестер Юнайтед» позволил бы ему играть на более высоком уровне, и это может только помочь ему расти как футболисту.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:35
Ничего себе,слишком загнули цену.
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