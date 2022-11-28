МЮ не хочет переплачивать за Осимхена

Руководство «Манчестер Юнайтед» продолжает интересоваться форвардом «Наполи» Виктором Осимхеном, пишет Sky Germany.
Проблема состоит в том, что неаполитанцы оценивают своего футболиста в 100 млн евро, а «красные дьяволы» не готовы столько платить за нападающего.
Контракт Осимхена с «Наполи» рассчитан до лета 2023 года.
«МЮ» придется подождать до летнего трансферного окна, чтобы подписать нигерийского футболиста. Будет интересно посмотреть, смогут ли «красные дьяволы» договориться о более разумной цене для Осимхена в ближайшие месяцы.
Нападающий «Наполи» еще не достиг своего пика, и он, скорее всего, станет еще лучше с опытом и игровым временем. Переход в «Манчестер Юнайтед» позволил бы ему играть на более высоком уровне, и это может только помочь ему расти как футболисту.
«МЮ» придется подождать до летнего трансферного окна, чтобы подписать нигерийского футболиста. Будет интересно посмотреть, смогут ли «красные дьяволы» договориться о более разумной цене для Осимхена в ближайшие месяцы.
Нападающий «Наполи» еще не достиг своего пика, и он, скорее всего, станет еще лучше с опытом и игровым временем. Переход в «Манчестер Юнайтед» позволил бы ему играть на более высоком уровне, и это может только помочь ему расти как футболисту.