Бородюк: «Немцы только во втором тайме задумались о футболе»

Российский тренер выразил мнение о матче 2-го тура ЧМ -2022 между Испанией и Германией (1:1).

В первом тайме Испания владела преимуществом, во втором тайме сборная Германии перестроилась. Думаю, будет запутанная группа. Всё решится в последних матчах. Когда приезжаешь на ЧМ , надо быть готовым к первой игре. Как говорил великий немецкий футболист Маттеус: «Когда приезжаешь на чемпионат мира, ты должен думать только о футболе». Первая игра показала, что, видимо, о нём пока не думали немцы. В игре против сборной Испании немцы только во втором тайме задумались о футболе. Поэтому они понимали, наверное, что могут уехать с ЧМ . Посмотрим, что будет дальше. Следующие туры всё решат.

Сейчас никто не сможет предугадать результаты встреч. Посмотрите, как проходит каждый матч в Катаре! Кто знал, что Бельгия проиграет или Аргентина в первом матче не обыграет Саудовскую Аравию. Чемпионат мира очень хорош своей непредсказуемостью — этим он и нравится болельщикам. Каждый матч интересен и в тактическом плане, и в физическом. Очень увлекательный турнир!