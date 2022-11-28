Бородюк: «Немцы только во втором тайме задумались о футболе»

Российский тренер Александр Бородюк выразил мнение о матче 2-го тура ЧМ-2022 между Испанией и Германией (1:1).
В первом тайме Испания владела преимуществом, во втором тайме сборная Германии перестроилась. Думаю, будет запутанная группа. Всё решится в последних матчах. Когда приезжаешь на ЧМ, надо быть готовым к первой игре. Как говорил великий немецкий футболист Маттеус: «Когда приезжаешь на чемпионат мира, ты должен думать только о футболе». Первая игра показала, что, видимо, о нём пока не думали немцы. В игре против сборной Испании немцы только во втором тайме задумались о футболе. Поэтому они понимали, наверное, что могут уехать с ЧМ. Посмотрим, что будет дальше. Следующие туры всё решат.
Сейчас никто не сможет предугадать результаты встреч. Посмотрите, как проходит каждый матч в Катаре! Кто знал, что Бельгия проиграет или Аргентина в первом матче не обыграет Саудовскую Аравию. Чемпионат мира очень хорош своей непредсказуемостью — этим он и нравится болельщикам. Каждый матч интересен и в тактическом плане, и в физическом. Очень увлекательный турнир!
Если бы Флик не затупил с основным составом и выпустил форварда, Испания посыпалась бы еще раньше. Как только вышел специализированный центрфорвард, испанцы перестали успевать разбирать игроков так грамотно, как в начале и середине матча. Плюс Сане конечно добавил остроты. Уставшие испанцы, как я и сказал, перестали разбирать и накрывать немцев. 3 момента у Германии было в первые 7 минуты, когда вышли новенькие. Просто не фартануло, ну или фартануло, но не немцам. Не забываем, что Испанцы упустили 1000% момент, когда Асенсио просто не попал в ворота после классной контратаки
Если бы Флик не затупил с основным составом и выпустил форварда, Испания посыпалась бы еще раньше. Как только вышел специализированный центрфорвард, испанцы перестали успевать разбирать игроков так грамотно, как в начале и середине матча. Плюс Сане конечно добавил остроты. Уставшие испанцы, как я и сказал, перестали разбирать и накрывать немцев. 3 момента у Германии было в первые 7 минуты, когда вышли новенькие. Просто не фартануло, ну или фартануло, но не немцам. Не забываем, что Испанцы упустили 1000% момент, когда Асенсио просто не попал в ворота после классной контратаки