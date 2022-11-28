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Бородюк: «Немцы только во втором тайме задумались о футболе»

вчера, 11:35
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания1 : 1Логотип футбольный клуб ГерманияГерманияМатч завершен

Российский тренер Александр Бородюк выразил мнение о матче 2-го тура ЧМ-2022 между Испанией и Германией (1:1).

В первом тайме Испания владела преимуществом, во втором тайме сборная Германии перестроилась. Думаю, будет запутанная группа. Всё решится в последних матчах. Когда приезжаешь на ЧМ, надо быть готовым к первой игре. Как говорил великий немецкий футболист Маттеус: «Когда приезжаешь на чемпионат мира, ты должен думать только о футболе». Первая игра показала, что, видимо, о нём пока не думали немцы. В игре против сборной Испании немцы только во втором тайме задумались о футболе. Поэтому они понимали, наверное, что могут уехать с ЧМ. Посмотрим, что будет дальше. Следующие туры всё решат.

Сейчас никто не сможет предугадать результаты встреч. Посмотрите, как проходит каждый матч в Катаре! Кто знал, что Бельгия проиграет или Аргентина в первом матче не обыграет Саудовскую Аравию. Чемпионат мира очень хорош своей непредсказуемостью — этим он и нравится болельщикам. Каждый матч интересен и в тактическом плане, и в физическом. Очень увлекательный турнир!

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Все комментарии
Карл Хайнц Руммениге
Карл Хайнц Руммениге ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 18:53
После того, что Горецка опустил Бускетса, о престиже испанцев говорить не приходится. )))
НикСта63
НикСта63
вчера в 15:18
Все нападение у Германии из Баварии. Бавария мучилась, пока Шупо Мотинг не занял место центфорварда. Зачем что то придумывать. Пусть играет Фюллькруг и остальные будут играть в привычный баварский футбол.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:43
Это просто Испании дали им эту возможность.
ОПС
ОПС
вчера в 12:35
Вот это выпооох
Союзник противников
Союзник противников ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 12:30
Это что,теперь им "папуасам "надо проиграть,или Вы на потерю очков испанскими девочками надеетесь? Они вчера всё уже для Германии сделали,а большее-это утеря престижа,денег и положения.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 12:28
Три тайма не думали,и вот опять...
drug01
drug01
вчера в 12:20
Хорошо что успели это сделать, но мне охота отправить их домой
Cara Delevingne
Cara Delevingne ответ Beno444 (раскрыть)
вчера в 12:11
т.е. то, что Альба перестал накрывать игроков тебя не смутило? Поменяли его на ровном месте, получается...
Если бы Флик не затупил с основным составом и выпустил форварда, Испания посыпалась бы еще раньше. Как только вышел специализированный центрфорвард, испанцы перестали успевать разбирать игроков так грамотно, как в начале и середине матча. Плюс Сане конечно добавил остроты. Уставшие испанцы, как я и сказал, перестали разбирать и накрывать немцев. 3 момента у Германии было в первые 7 минуты, когда вышли новенькие. Просто не фартануло, ну или фартануло, но не немцам. Не забываем, что Испанцы упустили 1000% момент, когда Асенсио просто не попал в ворота после классной контратаки
shlomo
shlomo
вчера в 11:47
Немцам пора уже домой ехать...:)
Beno444
Beno444
вчера в 11:43
Была замена Альбы, вот и забили, пока молодой игрок не был в игре. Вот и Германия
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