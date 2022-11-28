Карпин: «Кто был бы счастлив в случае крупной победы над Таджикистаном?»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о том, насколько важен был результат товарищеского матча с Таджикистаном (0:0).
Вы реально считаете, что люди стали бы счастливы, если бы мы победили Таджикистан со счётом 3:0? Единственное, что сказали бы: «Ну конечно, обыграли слабый Таджикистан. На фиг оно было нужно». А ещё у нас было бы восемь травм. Кто был бы счастлив?
Нужно всегда добросовестно играть и побеждать, таким образом и самим оставаться в тонусе и нам как и узбекам давать знать насколько большие у нас проблемы с игрой. Так мы могли бы знать в каких компонентах улучшаться. Зачем было вату катать?!
Нужно всегда добросовестно играть и побеждать, таким образом и самим оставаться в тонусе и нам как и узбекам давать знать насколько большие у нас проблемы с игрой. Так мы могли бы знать в каких компонентах улучшаться. Зачем было вату катать?!