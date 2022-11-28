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Карпин: «Кто был бы счастлив в случае крупной победы над Таджикистаном?»

вчера, 13:40
ТаджикистанЛоготип футбольный клуб Таджикистан0 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о том, насколько важен был результат товарищеского матча с Таджикистаном (0:0).

Вы реально считаете, что люди стали бы счастливы, если бы мы победили Таджикистан со счётом 3:0? Единственное, что сказали бы: «Ну конечно, обыграли слабый Таджикистан. На фиг оно было нужно». А ещё у нас было бы восемь травм. Кто был бы счастлив?

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Все комментарии
cska1948
cska1948
вчера в 18:54
Карпин, а для чего тогда вообще играли с таджиками?
nsj9k7ajdkfy
nsj9k7ajdkfy
вчера в 18:53
Карпин, а для чего тогда вообще играли с таджиками?
112910415
112910415
вчера в 17:07
интересная точка зрения !
выйти на поле зачем-то надо, а показать активную игру, стараться победить -
не надо почему-то ...
Михаил Шацк
Михаил Шацк
вчера в 16:51
Поздравляю Валера - ты балбес!
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:53
Э нет Валера! Игра есть игра! И в каждой игре надо стараться побеждать! И тренеру такие пессимистические настроения на публику выносить не гоже! А Таджикистан там или к примеру сборная мира не важно, если вышел играть будь любезен "не терять лицо"! Это как в шахматах : "Взялся - ходи"!(аналогия)
Project _Pandora_
Project _Pandora_
вчера в 15:12
Игры с Таджикистаном ... Счастье-то какое!
НикСта63
НикСта63
вчера в 15:11
Все же в сборной должны играть лучшие футболисты и матчи использоваться для сыгранности и отработки взаимодействий. А если в сборную приглашаются по 30 человек и каждый играет по пол тайма, то зачем вообще такие игры. Тренер сборной может посмотреть на игроков и не приглашая их на сборы. Ой, я и забыл, что он ещё и в Ростове работает, некогда смотреть.
Triem
Triem
вчера в 14:30, ред.
Но и у нас появился теперь повод говорить, что мы по уровню одинаковы со сборной России, хотя разумеется понимаю что это не так.
Нужно всегда добросовестно играть и побеждать, таким образом и самим оставаться в тонусе и нам как и узбекам давать знать насколько большие у нас проблемы с игрой. Так мы могли бы знать в каких компонентах улучшаться. Зачем было вату катать?!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 14:25
Кто был бы счастлив ? Ответ очевиден - РФС, который бы с гордостью заявил, что выпестовал высококлассную команду, которая с честью могла выступить на всевозможных международных турнирах, но ворог в лице международного империализма помешал им это осуществить.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 14:24
Мы уже давно поняли, что понятия счастья у футболистов и болельщиков сильно отличаются. Не надо стремиться делать нас (болельщиков) счастливыми - играйте так, что бы нам хотя бы не было стыдно.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 13:42
Я.
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