Орлов: «Москалёв — главный виновник конфликта в матче „Зенит“ — „Спартак“»

Комментатор высказался о драке в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0 в основное время, 4:2 по пенальти).

Москалёв слишком поздно начал показывать карточки. По факту — не упредил драку... Он главный виновник конфликта на футбольном поле. Какой-то лояльный рефери. Не впечатлил. Где авторитет? Москалёва никто не слушал. Я же сидел на матче, видел всё своими глазами.