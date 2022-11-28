Орлов: «Москалёв — главный виновник конфликта в матче „Зенит“ — „Спартак“»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о драке в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0 в основное время, 4:2 по пенальти).
Москалёв слишком поздно начал показывать карточки. По факту — не упредил драку... Он главный виновник конфликта на футбольном поле. Какой-то лояльный рефери. Не впечатлил. Где авторитет? Москалёва никто не слушал. Я же сидел на матче, видел всё своими глазами.
Промес по своей натуре провокатор, задира. Ну вот такой он по духу. У них всё время возникали какие-то стычки с Барриосом. Тот тоже отвечал. И судья не мог этого не видеть! Но Москалёв даже не провёл профилактической беседы. Ну подзови к себе обоих и предупреди: в следующий раз покажу жёлтую! Но меня неприятно удивило другое. Куда полетел Соболев?! Он уже был заменён! Что это за дела такие?! Его должны по-особому наказать. Зачем он это сделал? Он же находился за пределами поля! Это всё равно что выскочить на ринг, когда там дерутся боксёры. Это уже чистой воды хулиганство. Ну что это такое? Как в подворотне? За своих? По-пацански? Ребята, это футбол, вас показывают по телевизору. Надеюсь, КДК во всём разберётся.
А Семак давно себя дискредитировал в Зените. Выезжает только на бразильцах - а если у тех не идёт игра или они психуют, идёт потеря очков. Молчу про развитие молодёжи - этого компонента в Зените попросту нет. Скоро начнут "охоту" за молодёжью из других команд (на Тюкавина уже нацелились).
А Семак давно себя дискредитировал в Зените. Выезжает только на бразильцах - а если у тех не идёт игра или они психуют, идёт потеря очков. Молчу про развитие молодёжи - этого компонента в Зените попросту нет. Скоро начнут "охоту" за молодёжью из других команд (на Тюкавина уже нацелились).