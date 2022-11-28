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Орлов: «Москалёв — главный виновник конфликта в матче „Зенит“ — „Спартак“»

вчера, 11:59
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗакончился после серии пенальти

Комментатор Геннадий Орлов высказался о драке в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0 в основное время, 4:2 по пенальти).

Москалёв слишком поздно начал показывать карточки. По факту — не упредил драку... Он главный виновник конфликта на футбольном поле. Какой-то лояльный рефери. Не впечатлил. Где авторитет? Москалёва никто не слушал. Я же сидел на матче, видел всё своими глазами.

Промес по своей натуре провокатор, задира. Ну вот такой он по духу. У них всё время возникали какие-то стычки с Барриосом. Тот тоже отвечал. И судья не мог этого не видеть! Но Москалёв даже не провёл профилактической беседы. Ну подзови к себе обоих и предупреди: в следующий раз покажу жёлтую! Но меня неприятно удивило другое. Куда полетел Соболев?! Он уже был заменён! Что это за дела такие?! Его должны по-особому наказать. Зачем он это сделал? Он же находился за пределами поля! Это всё равно что выскочить на ринг, когда там дерутся боксёры. Это уже чистой воды хулиганство. Ну что это такое? Как в подворотне? За своих? По-пацански? Ребята, это футбол, вас показывают по телевизору. Надеюсь, КДК во всём разберётся.

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Все комментарии
Naherger
Naherger
сегодня в 06:35
Говоришь про Соболева - скажи и про малкома.
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 16:32
Арбитры боятся наказывать игроков Зенита , а они уже обнаглели !
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 14:35
"Известный" специалист и комментатор нашёл крайнего, т.е. арбитра встречи. Вас не поймёшь, честное слово. Как флюгер крутится. То говорит, что свистки мешают мужской борьбе на поле и не дают раскрыться мастерству команд, то, как в этом случае, арбитр запоздал с наказаниями. Где же та золотая середина, г-н Орлов, где бы её найти, чтобы все были довольны, в том числе и вы.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 13:38
Весь матч-я имел в виду всё то игровое время, которое он провел.Видно было по его действиям, что вышел какой-то агрессивный
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:36
Снова гена и его окружение ищет крайних, все виноваты кроме представителей газпрома.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 13:35
Судил бы металлист, который заболел вдруг, или не вдруг перед игрой и был заменён Москалевым, игра заканчивалась бы, как в мини-футболе).
Москалев не почувствовал надвигающего шторма, но он же не метеореолог!). Посадил бы на ЖК карточки игроков сказали бы, типа игру сломал.
И вообще, кто-нибудь видел, что у Карасёва ангина, скарлатина, грипп, простатит, аппендицит? !).
Сп62
Сп62
вчера в 13:16
Зенит не привык проигрывать. А тут реванш не состоялся у лучших из лучших. Вот их и понесло. Тут бы и Карась не справился. А Орлову надо найти козла отпущения, оказался Москалёв.
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 13:10
Вот объясни нам пожалуйста как "Шамар пинал, толкал и провоцировал Барриоса весь матч", когда он вышел на замену на последние 20 минут игры?!)))
Владимир Шорохов
Владимир Шорохов
вчера в 13:09
орлов видит только то что хочет,там обе скамейки были,но как обычно бариос первый человек который поднял руку в этой заварухе,но его делают бомжи пострадавшей стороной,а спартак красавчики показали всем как надо играть с неграми,просто играть на нервах и после этого они играть перестают,я думаю сейчас многие их кусать начнут
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ makkie (раскрыть)
вчера в 13:06
Шамар пинал, толкал и провоцировал Барриоса весь матч.Шамару хотя бы устное предупреждение вынес судья?Нет. И не только Барриоса.Вёл себя агрессивно и грубо всё время п оотношению ко всем игрокам Зенита.Был какой-то неадекватный, на взводе.Промес-тот еще провокатор, делает всё втихаря, почти незаметно.Соболева, уж очень заметно, били и обижали в детстве и много.Поэтому он выскочил в разгар драки ,влетел уже пятым в толпу на одного Барриоса и начал бить его сзади из
подтишка, герой))))
Союзник противников
Союзник противников ответ Cara Delevingne (раскрыть)
вчера в 12:46
    Futurista
    Futurista ответ ZIBO rock (раскрыть)
    вчера в 12:46
    Зайчишка чёрненький)...
    ZIBO rock
    ZIBO rock ответ Литейный 4 returned (раскрыть)
    вчера в 12:44
    А как тебе Малком?!
    makkie
    makkie ответ Cara Delevingne (раскрыть)
    вчера в 12:44
    Барриоса не удаляют, потому что Зенит судят по-другим канонам. Всё сходит с рук латиносам. Могут бесконечно спорить с судьями, симулировать, махать руками и провоцировать - даже ЖК не получат. А некоторым командам уже на 1-2 минуте карточки раздают.

    А Семак давно себя дискредитировал в Зените. Выезжает только на бразильцах - а если у тех не идёт игра или они психуют, идёт потеря очков. Молчу про развитие молодёжи - этого компонента в Зените попросту нет. Скоро начнут "охоту" за молодёжью из других команд (на Тюкавина уже нацелились).
    Futurista
    Futurista
    вчера в 12:42
    Виноваты все...а в "дыню" получил Родригао...судьба однако...
    Cara Delevingne
    Cara Delevingne ответ Союзник противников (раскрыть)
    вчера в 12:41
    Стараюсь сохранить веру в человечество, даже в такое, как миллер и кооператив "Озеро". Это как-то даже по христиански, все таки)
    Cara Delevingne
    Cara Delevingne ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 12:39
    Барриос так минут 20-30 как должен был закончить игру перед этим моментом. Либо его должны были удалить, либо Пинджак должен был его срочно менять. Это, кстати, много говорит о "прозорливом и современном" тренере зенита, который не разглядел бучу, которая была у него перед носом. Я понимаю, что у игрока нет желтой, меня его здесь и сейчас не требуется, но то, что напряжение нарастало пиджак не мог не видеть.
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965
    вчера в 12:35
    Совершенно верно.Именно Москалев виновен.
    DEIVID_8358
    DEIVID_8358
    вчера в 12:33
    Соболь молодец!!! Это не обсуждается. Орлову просто неприятно, что питерские выхватили у себя.
    makkie
    makkie
    вчера в 12:27
    Промес по своей натуре провокатор, задира. Ну вот такой он по духу. У них всё время возникали какие-то стычки с Барриосом.
    _______________________

    Ой, грубияны невинную овечку Барриоса обидели ))))
    Барриос сам тот еще провокатор - достаточно того, что именно с его фола на Николсоне началась вся заварушка, вскипели эмоции и пошло рукоприкладство.
    Барриос - тот же Вернблум, только менее разговорчивый. А подлит, провоцирует, бьёт исподтишка и играет в кость - абсолютно так же!
    Союзник противников
    Союзник противников ответ Cara Delevingne (раскрыть)
    вчера в 12:26
    Как Вы высоко цените нравственные качества Миллера! Считать,что он увидел в своих "покупках" что-то нравственно -ущербное,надо сохранить в вашем возрасте достаточно наивности.Он просто может ещё прикупить парочку,чтобы гарантировали ему победу.
    Союзник противников
    Союзник противников ответ ZIBO rock (раскрыть)
    вчера в 12:23
    ...а контрафактные львы не выполнили требование Орла и стали задирать гладиаторов.
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 12:22
    КАк известно,нам у ТВ (карты битвы) больше видно,чем рядовому "генералу" Орлову в вип-ложе(окопе).Так бывает всегда. Так что Москалёв тут не в первых рядах-во всём виноват Миллер!!!
    Cara Delevingne
    Cara Delevingne
    вчера в 12:21
    По существу можно сказать - Москалев арбитр, который формально и не формально подчиняется ФИФА и должен выполнять установки и рекомендации. Как мы видим по ЧМ, установка дается на борьбу, как можно меньшее количество карточек. Но! НО! Нужно понимать, когда борьба, это борьба, а когда это подготовка к чему-то большему. Тут как раз второй вариант. Я не говорю, что Москалев не виноват, так как ни у Промеса, ни у Барриоса не было даже желтой по ходу матча, а уж эти двое наиграли на нее еще в первом тайме. Я периодически переключал на матч, и даже в те отрывочные минуты было понятно, что дело идет у беде. Даже сказал об этом жене. Но такого не ожидал конечно. Это было слишком. Отдельное спасибо хочется сказать за то, что эта драка произошла на глазам миллера, так как он увидел, кто играет в его команде, как они "ценят" зрителей, которые пришли посмотреть на футбол, а увидели пародию на ММА. Выходит, боролись за безопасность на стадионе и за его пределами, а беспредел начался на самом поле. Браво, нужно больше запретительных законов, СРОЧНО!!! г-н миллер имеет доступ к тем, кто принимает эти тупые законы, вперед г-н миллер. И да, г-н для цензуры это господин, а по задумке г-н, то, что вы подумали...
    9b6xfwacvp4s
    9b6xfwacvp4s
    вчера в 12:19
    Вали всё на судей!!!! Странно!
    Литейный 4 returned
    Литейный 4 returned
    вчера в 12:13
    6 красных, а главного провокатора и подстрекателя Свинси Промяса обошли стороной. Скользкий типок. Весь матч из под тишка провоцировал Барриоса. А дельфина вообще надо гнать из футбола. Впрочем как и зенитовского защитника бразильца.
    Cara Delevingne
    Cara Delevingne ответ Baggio R. (раскрыть)
    вчера в 12:12
    Это другое, ты нипаниешь!!!
    ZIBO rock
    ZIBO rock
    вчера в 12:11
    Во всем виноват Орлов когда заявил что Зенит обязан побеждать Спартак!)
    Baggio R.
    Baggio R.
    вчера в 12:08, ред.
    А про замененного Малкома почему не упомянул? Его ведь тоже удалили.
    nubom
    nubom
    вчера в 12:06
    Причем тут Москалев? Пацаны чисто на разборку выходили. А за казачка шел Клаудиньо...
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