В. Овчинников: «Футболисты „Спартака“ и „Зенита“ забыли футбольные правила»

Экс-рулевой нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников отреагировал на массовую драку, которая произошла в концовке матча Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».
Головки посъезжали от собственной значимости. Забыли элементарные футбольные правила. Это недопустимо! Футбол – футболом, жизнь – жизнью. Если в жизни, то это статья 213 часть 2 УК РФ – групповая хулиганка. Я считаю, такое недопустимо.
Вот эта?
Вот эта?
Жаль нельзя картинки размещать, я бы выложил ту где он пытался судье втащить.
Жаль нельзя картинки размещать, я бы выложил ту где он пытался судье втащить.