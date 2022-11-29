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В. Овчинников: «Футболисты „Спартака“ и „Зенита“ забыли футбольные правила»

вчера, 12:41
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗакончился после серии пенальти

Экс-рулевой нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников отреагировал на массовую драку, которая произошла в концовке матча Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».

Головки посъезжали от собственной значимости. Забыли элементарные футбольные правила. Это недопустимо! Футбол – футболом, жизнь – жизнью. Если в жизни, то это статья 213 часть 2 УК РФ – групповая хулиганка. Я считаю, такое недопустимо.

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Все комментарии
Andrei Galash
Andrei Galash ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 19:44
Очередной мой косяк
pomor45
pomor45 ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 19:29, ред.
Тот был Сергей Овчинников, а этот - Валерий.
pomor45
pomor45 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 19:24
Это Сергей Овчинников, а речь о Валерии.
pomor45
pomor45
вчера в 19:13, ред.
Видно народу жить по законам так скучно, что и уголовный кодекс не сдерживает, что уж там на футбольные правила уповать - они даже судей от мордобоя не уберегают.
112910415
112910415
вчера в 16:57
как говорится, в старости блудница становится монашкой ...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 15:47
Давно известно,что футболисты не знают футбольных правил,а хуже них Правила знают только судьи.
qy7afhgrccnq
qy7afhgrccnq
вчера в 14:57
Просто страсти в битве немного вышли из-под контроля
Варвар7
Варвар7 ответ w1345ds (раскрыть)
вчера в 14:53

Вот эта?
w1345ds
w1345ds
вчера в 14:12
Я капитан б........

Жаль нельзя картинки размещать, я бы выложил ту где он пытался судье втащить.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:10
Правила может и забыли, зато зрители были довольны: шоу удалось.
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 13:41
Какие все правильные стали, аж тошно.А что сами творили на поле не помнят. Амнезия всего головного мозга с далеко идущими последствиями....
Izmar
Izmar
вчера в 13:05
Футбольные правила должен был знать судья Москалев, явно симпатизировавший спартаку. Ранее уже отстранялся от судейства чемпионата за подсуживание спартаку.
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 12:57
В футболе стали применять недопустимые правила. Например, удаление соперника с поля, провоцируя его на на ответную агрессию.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 12:55
Овчинников наверное забыл, как он, будучи действующим игроком, матом орал на своих защитников, да так, что не только на трибунах, да и за стадионом было слышно. И это, по его мнению, не хулиганка. А тут мужики по разу двинули друг другу и разошлись - всякое бывает.
Гость
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