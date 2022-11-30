Шалимов — о чемпионате мира: «Как-то скучновато»

Экс-наставник «Краснодара» поделился впечатлениями о проходящем чемпионате мира.

Пока ничего веселого я не вижу, даже в те моменты, когда семь забивают... Как-то скучновато. Чемпионат мира, как и чемпионат Европы, подразумевает, что команды, в большей степени, должны раскачаться. Тем более, мы должны учитывать то, как внутренние первенства закончились. Уже через неделю начался чемпионат мира, времени стать командой и сыграться не было, поэтому я думаю, что нужно еще время для этого. Без этого никак. Надо смотреть, кто пройдет в плей-офф, кто на кого может попасть. Потом будет более качественно, чем сейчас.