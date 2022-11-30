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Шалимов — о чемпионате мира: «Как-то скучновато»

вчера, 18:19

Экс-наставник «Краснодара» Игорь Шалимов поделился впечатлениями о проходящем чемпионате мира.

Пока ничего веселого я не вижу, даже в те моменты, когда семь забивают... Как-то скучновато. Чемпионат мира, как и чемпионат Европы, подразумевает, что команды, в большей степени, должны раскачаться. Тем более, мы должны учитывать то, как внутренние первенства закончились. Уже через неделю начался чемпионат мира, времени стать командой и сыграться не было, поэтому я думаю, что нужно еще время для этого. Без этого никак. Надо смотреть, кто пройдет в плей-офф, кто на кого может попасть. Потом будет более качественно, чем сейчас.

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Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:27
Что поделаешь? Бизнес укрепляет свои позиции в спорте,тут не до состязательности,в стиле "выше,быстрее,сильнее".Теперь "богаче,влиятельнее,изворотливее".
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