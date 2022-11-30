Горшков: «Рад, что в матче со „Спартаком“ мне удалось сыграть»

Футболист «Крыльев Советов» прокомментировал восстановление от травмы.

Про две-три недели восстановления говорили, чтобы не рассказывать всю правду о травме — чтобы соперники думали, что я сыграю в следующем туре. Восстановление было тяжёлое. Спустя две-три недели я каждую неделю пытался вернуться, пробовал тренироваться в полную силу. Каждый раз надеялись, что смогу принять участие в игре — но не получалось, был дискомфорт и боль. Сейчас всё позади. Я очень счастлив, что вернулся.

Не жалею, что вернулся под самый конец чемпионата. Я ради этого и восстанавливался. Когда травмировался, то мог отбросить все мысли о возвращении, сказать: я уже в отпуске — и не готовиться к оставшимся матчам. Но я, наоборот, хотел вернуться как можно раньше. Для себя была установка — пускай это будут две-три игры, но сколько смогу, столько сыграю. Игра — это удовольствие. Была хорошая поддержка от клуба: от тренерского штаба и руководства. Все меня ждали. Рад, что в матче со «Спартаком» мне удалось сыграть.