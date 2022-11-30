Кавазашвили: «Роналду нужно сыграть там, где его будут боготворить»

Экс-голкипер сборной СССР отреагировал на слухи, что может перейти в «Аль-Наср».

Роналду и Месси — это выдающиеся футболисты, которые уже сходят с Олимпа и которым нужно сыграть в той стране, где их будут боготворить и платить огромные деньги. Саудовская Аравия и США — это богатые страны, которые могут себе позволить с целью рекламы и привлечения молодежи таких футболистов. В этих странах дети потянутся в футбольные школы, чтобы быть похожими на Роналду и Месси. Ранее очень многие футболисты уезжали в Китай, в Америку и другие страны, чтобы своим именем внести ажиотаж и привлечь зрителей. Пускай зарабатывают. Они уже пожилые футболисты и сейчас проводят последний чемпионат мира в их богатой футбольной карьере.