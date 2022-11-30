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Семак высказался о массовой драке в матче Кубка России со «Спартаком»

вчера, 15:35
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗакончился после серии пенальти

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о драке, которая произошла в матче Кубка России против «Спартака».

Никаких разбирательств в клубе не было. В плане футбола — опасных моментов было по минимуму. В основном эмоциональное напряжение, борьба, нарушение правил. Главному арбитру в таких матчах надо гасить градус напряжения, а он наоборот — отсутствием предупреждений на фолах провоцировал на некий конфликт.

Что касается самой драки и решений арбитра — мне тоже немного непонятно. Тот же Барриос с Промесом изначально сцепились. Почему удалили Барриоса, но не удалили Промеса, мне до сих пор непонятно. Драка — это все эмоции игроков. Слава богу, что никто серьезно не пострадал, все живы и здоровы. Кто начал и кто закончил — у меня свое видение, у кого-то может быть другое. Я как тренер «Зенита» буду защищать своих игроков.

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Все комментарии
Киренск
Киренск ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 21:32
Провокация Промеса? Бариусу высказали по воду грубой игры. Он же в ответ показал характерный жест завалить кюо. Так походу зенитовец провокатор
Владимир Шорохов
Владимир Шорохов ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 21:28
тогда надо было сразу присекать нытьё негретят,которые начинают жаловаться и плакаться когда им не дают ничего сделать на поле
29081985
29081985
вчера в 20:48
Раз все бурно здесь это обсуждается , значит шоу удалось!!!
pomor45
pomor45 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 20:01
Давай обойдёмся без домысла. Семак не ставил задачу отыграться за 3:0. Просто выиграть матч. Команда выиграла. Если что и могло вывести игроков Зенита из себя, так это провокации Промеса против Барриоса: он с самого начала матча вязался к ему, грязная игра руками в поединках, которую Москалёв предпочёл не замечать. Возможно, не ждали такого автобуса, какой выстроил Абаскаль, но это уже не повод злиться на соперника, а только причина для работы над собой: чемпиону надо уметь преодолевать любую оборону.
Сп62
Сп62
вчера в 19:40
Игроки Зенита завелись от своего бессилия. Как же так, после 0:3 не взять реванш на своём поле? Конечно, обидно. А злость к хорошему не приводит.
Шуnя771
Шуnя771 ответ DEIVID_8358 (раскрыть)
вчера в 19:37
Извиниться за то, что подали дурной пример... Например молодежным командам своих, и не только, клубов.
Шуnя771
Шуnя771 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 19:34
Мну не был на поле, но есть мнение компетентных людей. что так и было.
Шуnя771
Шуnя771 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 19:33
Мну не требует извинений, а выражает мнение как оно должно быть для общей пользы.
Шуnя771
Шуnя771 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 19:31
Если это так - ягоды одного поля!
vm777
vm777 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 19:30
Так-с, я запутался, вы же спрашивали: почему Кк показали Барриосу, но не предъявили Промесу? Теперь оказывается, что никого не стоило удалять из-за финального свистка?
Но ладно, это я мог не так понять вас.
Насчет красных после свистка тут два момента:
1. В футболе уже много случаев было, когда судьи показывали карточки игрокам или тренерам после финального свистка. В рпл помню такие карточки давали Алексу и Диканю. В других лигах тоже такое случалось, вот даже сейчас на ЧМ у японцев тренера так удалили.
2. Свисток арбитра на 90+ минуте в игре Зенит-Спартак не был финальным, т.к.ожидалась серия пенальти. А работа арбитра заканчивается именно с окончанием матча.
Поэтому на мой взгляд у арбитра были основания и полномочия для удаления игроков.
И да, согласен, что достаточно было остановить стычку. Но судья не успел, а Родригао успел)
Vadik
Vadik
вчера в 19:22
Мне одинаково неприятны Зенит и Спартак. То что устроили их игроки не укладывается в голове. Видимо это произошло от избытка денег и недостатка ума, как у игроков, так и тренерского штаба. Просто позор.... По другому не скажешь!
lotsman
lotsman ответ DEIVID_8358 (раскрыть)
вчера в 19:11, ред.
Ну так объясни это Шуnя771, который требует извинений от Семака.
lotsman
lotsman ответ vm777 (раскрыть)
вчера в 19:00
Вообще то активная драка была после свистка. И судья уже не должен был раздавать карточки после свистка об окончании матча. Он должен был остановить стычку Барриоса с Промесом и никакой драки бы не было.
DEIVID_8358
DEIVID_8358 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 18:58
За что извинения? За то что морды набили слабакам из зенитушки? Так ведь за дело.
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 18:57
На повторе ясно видно, что уголёк спровоцировал Барриоса, и в итоге остался безнаказанным.
Kolenok
Kolenok
вчера в 18:56
Симак защитник,спрятался во время кипиша.
lotsman
lotsman ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 18:56
Ты присутствовал при разговоре?)) А про случайности в цепи закономерностей, что то тренер Спартака не принёс извинений за действие своих игроков не пообещал провести работу.
Kolenok
Kolenok ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 18:54
Он всегда хамит,пси.опат.
DEIVID_8358
DEIVID_8358 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 18:53
Где в сторонке был Промес? Когда его крыса Ерохинская держала, а колумбийское существо на него наскакивало? Где он в сторонке был? Одних крыс в зенитушку набрали и ещё кого-то в чём-то обвиняют.
DEIVID_8358
DEIVID_8358 ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 18:52
Где он прятался? В моменте когда Ерохин его держал, а Барриос налетал на него? Хоть видео нормально смотрите. Промес в гуще был. Шакалы это Ерохин, Барриос, Родригао и весь зенитушка с Семаком, вечно плачущие и действующие исподтишка.
Шуnя771
Шуnя771 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 18:44
Промес подошел к Барриосу не для провокации и не провоцировал. Он задал простой, нормальный вопрос, без агрессии и спокойно. А вот колумбиец хамил всю игру...
pomor45
pomor45 ответ Владимир Шорохов (раскрыть)
вчера в 18:41
Провокаторы умеют создать конфликт и остаться в сторонке, потому что позволяют правила, которые не предусматривают наказания за провокацию, а наказывать надо даже за попытку провокации. Москалёв мог даже при этих правилах помешать провокационным действиям Промеса, который проявлял их в отношении Барриоса с первых минут матча, но даже слова не сказал, пальцем не шевельнул.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:40
Я как тренер «Зенита» буду защищать своих игроков.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1337402/semak-sergey 30.11.2022

Не бывает случайностей в цепи закономерностей!
Что можно ждать от игроков команды при таких взглядах тренера?
Вместо того чтобы признать ошибки некоторых игроков, и принести извинения и заверить болельщиков, что "будет проделана работа по устранению... и воспитанию", он видите ли будет защищать...
Это не защита, а поощрение, зеленый свет, будущему мордобою. хамству...
Надо прежде всего наказать Семака!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:29
Какой защитник из вегана?). На его глазах свернуть шею курице он потеряет сознание). Я уже про порося не говорю).
vm777
vm777 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 18:25
Так Барриос красную получил за активное участие в драке. Он же Промеса бил, пока его Ерохин держал. А Промес вроде как никого не бил в драке. А красные давали именно за драку.
vm777
vm777
вчера в 18:21
Семак: Я как тренер «Зенита» буду защищать своих игроков.
Чистяков: А что, так можно было?
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 18:04
Да, Промес провокатор еще тот.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:02
И чего все напряглись по поводу этой безобидной стычки? Хоть какое-то развлечение для нас, а то грусть-тоска одолевает: с Европой дружим, в стране никакой коррупции, даже самой малюсенькой, повышается благосостояние каждого члена нашего общества, строим коммунизм, все живут в благоустроенных квартирах , сортиров на улицах нет... Скукота.
lotsman
lotsman
вчера в 18:00
)))Его уважает весь Питер, уважает руководство клуба, вся команда. И твои детские высказывания о том, что он что то переступил, просто смешны.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 17:25
Он давно переступил через свое самоуважение, отдавшись в руки всея.
Гость
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