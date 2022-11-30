Семак высказался о массовой драке в матче Кубка России со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о драке, которая произошла в матче Кубка России против «Спартака».
Никаких разбирательств в клубе не было. В плане футбола — опасных моментов было по минимуму. В основном эмоциональное напряжение, борьба, нарушение правил. Главному арбитру в таких матчах надо гасить градус напряжения, а он наоборот — отсутствием предупреждений на фолах провоцировал на некий конфликт.
Что касается самой драки и решений арбитра — мне тоже немного непонятно. Тот же Барриос с Промесом изначально сцепились. Почему удалили Барриоса, но не удалили Промеса, мне до сих пор непонятно. Драка — это все эмоции игроков. Слава богу, что никто серьезно не пострадал, все живы и здоровы. Кто начал и кто закончил — у меня свое видение, у кого-то может быть другое. Я как тренер «Зенита» буду защищать своих игроков.
Удалять Барриоса? А за что? Да он сыграл грубовато, но на красную это не как не тянуло.
А вот, что произошло дальше и кто именно был провокаторам понятно всем, ну кроме спартачей естественно.
Барриос и Николсон шли рядом толкнули друг друга и разошлись, никто из них не хотел продолжать конфликт, но зачем то появился Промес вот отсюда и начались уже крутые разборки.
Более того Промес начав эту заварушку стал прятаться за спинами партнёров.
Это такой шакал "табаки" из "Маугли".
Я ни хочу кого то оправдывать и ставать на чью то защиту, но с уверенностью могу заявить, что если бы не Промес, то всей драки не было бы.
Удалять Барриоса? А за что? Да он сыграл грубовато, но на красную это не как не тянуло.
А вот, что произошло дальше и кто именно был провокаторам понятно всем, ну кроме спартачей естественно.
Барриос и Николсон шли рядом толкнули друг друга и разошлись, никто из них не хотел продолжать конфликт, но зачем то появился Промес вот отсюда и начались уже крутые разборки.
Более того Промес начав эту заварушку стал прятаться за спинами партнёров.
Это такой шакал "табаки" из "Маугли".
Я ни хочу кого то оправдывать и ставать на чью то защиту, но с уверенностью могу заявить, что если бы не Промес, то всей драки не было бы.
Семак будет защищать своих? А нужно ли в данном случае? Я бы принял подобные слова как должное, если бы было нарушение игровое, после чего последовала карточка. В данном случае это не катит.
Не являюсь фанатом ни Спартака ни Зенита, комментирую как нейтральный зритель. Эта потасовка вызвала смех: игроки, которым платят кучу денег, показали убогий (прошу прощения за грубость, но по-другому не назвать) футбол, а затем на глазах своих болельщиков устроили цирк. По-моему, в такой ситуации нужно применить максимальное наказание для каждого: это должны быть отстранения, штрафы и т.д., т.к., по сути, они марают больше не свою репутацию, а клуба, в футболках которого выступают.
Не знаю, ошибаюсь ли я, но никто не извинился за свои поступки (если были какие слова, то я не видел, не слышал - если были, то мои слова неверны). После удаления они спокойно покинули поле с улыбками на лице, что говорит о том, что им плевать на репутацию клуба. Так что повторюсь: наказывать нужно по полной строгости всех, а клубы после этого пусть решают нужны ли им такие игроки или нет.
P.S.: выразил свое мнение - никого не принуждаю с ним соглашаться.
Семак будет защищать своих? А нужно ли в данном случае? Я бы принял подобные слова как должное, если бы было нарушение игровое, после чего последовала карточка. В данном случае это не катит.
Не являюсь фанатом ни Спартака ни Зенита, комментирую как нейтральный зритель. Эта потасовка вызвала смех: игроки, которым платят кучу денег, показали убогий (прошу прощения за грубость, но по-другому не назвать) футбол, а затем на глазах своих болельщиков устроили цирк. По-моему, в такой ситуации нужно применить максимальное наказание для каждого: это должны быть отстранения, штрафы и т.д., т.к., по сути, они марают больше не свою репутацию, а клуба, в футболках которого выступают.
Не знаю, ошибаюсь ли я, но никто не извинился за свои поступки (если были какие слова, то я не видел, не слышал - если были, то мои слова неверны). После удаления они спокойно покинули поле с улыбками на лице, что говорит о том, что им плевать на репутацию клуба. Так что повторюсь: наказывать нужно по полной строгости всех, а клубы после этого пусть решают нужны ли им такие игроки или нет.
P.S.: выразил свое мнение - никого не принуждаю с ним соглашаться.