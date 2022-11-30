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«Судья упустил нить игры». Орлов — о драке в матче «Зенит» — «Спартак»

вчера, 13:55
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗакончился после серии пенальти

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о драке, которая произошла в матче Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».

Сейчас я точно проанализировал и подытожил все увиденное. Судья упустил нить игры. Задача главного судьи — упредить такие ситуации. Упреждать надо было свистками с самого начала.

Классен, игравший справа на флаге, хорошо справлялся со своими обязанностями, но самое главное — он начал очень жестко играть, на грани фола. Три или четыре раза он превысил ситуацию своей атакой на игрока. Судья оставил это без внимания. Арбитр необязательно должен давать желтые карточки. Он должен просто остановить игру и сказать нарушившему: «Парень, я все вижу. Еще раз повторишь — я тебя накажу». Москалев этого не сделал. После этого пошла жесткая игра, все перенеслось на следующие стыки.

Что касается взаимоотношений Промеса и Барриоса — они под стать друг другу — оба задиры. Судья мог раздать им по желтой намного раньше, чтобы они не вели себя по-хулигански. Все началось из-за судьи. Любое умышленное нарушение должно караться, это в правилах написано. Неважно — маленькая грубость или большая. Судья должен был руководить процессом.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:39
КайзеркрюгерКайзеркрюгер ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть) 263 / 440сегодня в 14:41
Надо было сразу половину состава Зенита удалять. Или вообще технарь засчитать. Вот это была бы настоящая справедливость по-московски!.
Зачем искажаешь мои мысли. Давай по порядку. Я в этой игре болел за Зенит, о чем сообщил перед матчем. В этой игре недостойно вели себя почти все с обеих сторон, но старый Гена почему то Классена выделил. Хотя и Промес и Соболев, и Хлусевич особенно и Зобнин со спартаковской стороны и Бариос (как всегда) .и Клава, и Малком и другие хамили и грубили всю игру. Можно по 2-3 с каждой стороны назвать, кто не вел дело к этой драке. Поэтому и и стыжу старого Гену за попытку выгородить голубых и все свалить на Спартак. Могу лишь утверждать, что с учетом личности гр. Дюкова, авторитета Миллера и иных факторов, перекос в решении КДК будет против Спартака. Что вызовет поток красноречия Заремы.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 16:42
Зачинщик один - ПРОМЕС!
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 14:41
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 14:29
    Родригао хотел Николсону показать национальный танец Кампоэйро, тот не оценил и ударил его- хотел добавить граф к сказанному.
    Strashniy
    Strashniy
    вчера в 14:27
    Судья уже был дисквалифицирован от судейства в чемпионате за подсуживание спартаку, ничего удивительного в том, что продолжает работать в том же русле. Нужна только пожизненная дисквалификация.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 14:25
    Причём тут судья, легионеров своих пусть воспитывает
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 14:10, ред.
    В общем Орлов пытаясь обозначить "стрелочника" вспомнил старое изречение - "Судью на Мыло"!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 14:08, ред.
    Не надр всерьез воспринимать старого Гену, оказывается Классен все начал, а мы думали Бариоса надр былр осаживать с первых минут, а Клаву посадить на желтую за бесконечные выпрашивания желтых для Спартака. Москалев, конечно не судья ФИФА, он обычный ставленник и протеже Газпрома.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 14:06
    Будет грандиозный разбор полётов...
    shlomo2
    shlomo2
    вчера в 14:05
    Проще всего все свалить на судью... а игроки обоих команд не при чем...
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