Агент Шильцова: «Для Кости очень важно быть полезным команде»

Ринат Мавлетдинов, агент полузащитника «Спартака» , рассказал о планах своего клиента.

Когда Костя уходил в аренду из «Спартака» в «Нижний Новгород», главное зачем он шел — это игровая практика. Для него очень важно играть, быть полезным команде. Учитывая, что это была первая половина сезона, какое-то время потребовалось для адаптации. Можно сказать, что у него было нормальное количество игровых минут. Но это, мягко говоря, не предел мечтаний. Безусловно, он должен играть больше.