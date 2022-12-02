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Кирьяков: «Германия не заслужила вылет с чемпионата мира, но таков футбол»

вчера, 17:45

Российский тренер Сергей Кирьяков высказался о вылете сборной Германии с ЧМ-2022.

Сборная Германии не заслужила вылет с чемпионата мира, но таков футбол. Всё решила первая игра: в матче с Японией нужно было забивать второй. Нельзя было терять концентрацию. Мы видим, как всё быстро оборачивается против тебя. Как раз это и произошло с немцами.

С Испанией собрались и была совсем другая команда: знали, что нужно делать. Тогда чуть не повезло. В третьем матче проявили характер, переломив ход игры. Но было поздно: всё было упущено в первой игре — за это и поплатились. Прежде всего жалко Нойера и Мюллера — это те люди, которые вряд ли уже будут на следующем чемпионате мира. У Германии действительно сильные футболисты… Жалко их.

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Все комментарии
Tostao
Tostao
вчера в 19:33
Что значит "не заслужила"? За что боролись, на то и напоролись.
Boricku
Boricku
вчера в 18:39, ред.
В той стране Очень увлеклись пропагандой ванлав, о футболе и забыли...
протон
протон
вчера в 18:13
Речь образцового патриота Германии) А как там поживает Канада, которую он так хвалил? Подсказываю: она повторила антирекорд Сальвадора, проведя на ЧМ 6 матчей без очков)
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 18:04
Ещё как заслужила, Германия не играла в свой футбол.
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:53
Соперники по группе придерживались другого мнения!
Гомэр
Гомэр
вчера в 17:50
Ещё как заслужила!
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