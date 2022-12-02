Кирьяков: «Германия не заслужила вылет с чемпионата мира, но таков футбол»

Российский тренер высказался о вылете сборной Германии с ЧМ -2022.

Сборная Германии не заслужила вылет с чемпионата мира, но таков футбол. Всё решила первая игра: в матче с Японией нужно было забивать второй. Нельзя было терять концентрацию. Мы видим, как всё быстро оборачивается против тебя. Как раз это и произошло с немцами.

С Испанией собрались и была совсем другая команда: знали, что нужно делать. Тогда чуть не повезло. В третьем матче проявили характер, переломив ход игры. Но было поздно: всё было упущено в первой игре — за это и поплатились. Прежде всего жалко Нойера и Мюллера — это те люди, которые вряд ли уже будут на следующем чемпионате мира. У Германии действительно сильные футболисты… Жалко их.