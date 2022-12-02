Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнение

Генсек РФС Митрофанов: «Логичнее играть в Азии, чем вообще не играть»

вчера, 18:32

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о возможном переходе России в АФК.

Мне кажется, что президент Российского футбольного союза Александр Дюков достаточно чётко и подробно объяснил, почему мы говорим о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию футбола. Мы говорим о том, что одна из важнейших функций сборной — это участие в международных соревнованиях. Это важно и для клубов. По решению ФИФА в этих международных соревнованиях мы не участвуем по причине того, что ряд сборных не готовы принимать участия в соревнованиях с РФС. Долго это продолжаться не может. Если выбирать между участием в международных соревнованиях или нет — вы слышали позицию президента РФС и главного тренера сборной. Логичнее играть, чем не играть. Это повод рассмотреть вопрос, если УЕФА не готова в ближайшее время нас возвращать.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Гаджиев: «Если говорить по отношению к делу, то вылет Германии заслуженный»
Вчера, 23:58
Гранат: «Нефутбольные причины привели к вылету Германии с ЧМ-2022»
Вчера, 22:24
Мостовой: «Для корейцев выход в плей-офф — это настоящая сказка»
Вчера, 21:01
Шалимов: «Не думаю, что Испания специально проиграла Японии»
Вчера, 19:41
Арбитр Федотов прокомментировал назначенный пенальти в матче Гана — Уругвай
Вчера, 19:14
Вратарь «Краснодара» Агкацев: «Не думали о возможной отставке Сторожука»
Вчера, 18:57
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:18
Где логика? То есть, АФК не подчиняется решениям Фифа, или само решение Фифа вдруг изменится из-за смены ассоциации? АФК вообще готова принять к себе?
pomor45
pomor45 ответ Знатог (раскрыть)
вчера в 20:57
ФИФА всегда была врагом УЕФА. В начале зарождения УЕФА открытым, потом подковёрным.
112910415
112910415
вчера в 20:06
типа приглашение поступило ?!
Знатог
Знатог
вчера в 18:57
А азия возьмет Россию? А ФИФА что скажет?
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 18:37
Играть надо. Где только возможно, там и играть.
Boricku
Boricku
вчера в 18:35
То же самое будет что и с уефа
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 