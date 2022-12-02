Генсек РФС Митрофанов: «Логичнее играть в Азии, чем вообще не играть»

Генеральный секретарь РФС рассказал о возможном переходе России в АФК.

Мне кажется, что президент Российского футбольного союза Александр Дюков достаточно чётко и подробно объяснил, почему мы говорим о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию футбола. Мы говорим о том, что одна из важнейших функций сборной — это участие в международных соревнованиях. Это важно и для клубов. По решению ФИФА в этих международных соревнованиях мы не участвуем по причине того, что ряд сборных не готовы принимать участия в соревнованиях с РФС . Долго это продолжаться не может. Если выбирать между участием в международных соревнованиях или нет — вы слышали позицию президента РФС и главного тренера сборной. Логичнее играть, чем не играть. Это повод рассмотреть вопрос, если УЕФА не готова в ближайшее время нас возвращать.