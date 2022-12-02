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Мостовой: «Кто критикует Роналду, тот в футболе не особенно разбирается»

вчера, 16:06

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о критике в адрес нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду во время чемпионата мира.

Португалия уже вышла в плей‑офф. Возможно, сегодня с Южной Кореей она сыграет вторым составом, как ранее это сделала Франция. С другой стороны, корейцам нужно побеждать, поэтому матч может получиться интересным. Роналду многие критикуют? Вы знаете, Месси тоже многие критикуют. Но ещё отнюдь не скоро кому‑либо покорятся рекорды, установленные этими футболистами! Кто критикует, тот в футболе не особенно разбирается. Понятно, что тому же Роналду уже не 25 лет. Тем не менее, он полностью отдаётся, у него глаза горят!

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Все комментарии
Бык без трезубца
Бык без трезубца
вчера в 17:49, ред.
Наверное критика больше связана не с футболом, а с поведением Роналду. Когда Роналду уже себя поставил выше Бенитеса в Реале, он принес полное разочарование. И сейчас эта болезнь только прогрессирует. Месси по крайней мере не сливал в открытую ни Пепа, ни Энрике и они добились успеха вместе.
C RONALDU 7
C RONALDU 7 ответ Tostao (раскрыть)
вчера в 16:44
Короли и принцы дворового футбола?
SAMURАI
SAMURАI
вчера в 16:41, ред.
Потерпите пару сезонов и будете рыдать,что их больше нет на поле...

Ругают обоих в основном их армии)))) Оба постарели, но кто их может заменить? Кто лучше прямо сейчас? Лукаку вчера обделался, и он моложе. Левандовски вообще не айс в сборной. Бензема сезон отыграл на уровне праймовых Роналду и месси и снова в спячку и к травмам. Бернарду Силва и Фелиш не забивают, Мартинес Лаутаро тоже не забивает. КДБ особо не блестел на ЧМ. Так почему только этих двоих критикуют?

Роналду в этом сезоне почти не играл, но и месси за два сезона в лиге фермеров,в лиге без конкурентов только 13 мячей забил, почти как кокорин.
Tostao
Tostao
вчера в 16:31, ред.
Кстати о критике. Сейчас очень критикуют Мостового, иногда просто издеваются. По его логике все его недоброжелатели ни фига не понимают в футболе.)) Ведь футболистом он был классным, а вот человеком...
Но ведь критика всеобьемна - можно ругать и за человеческие качества и поведение, а оно у Роналду не айс.
John 5mith
John 5mith
вчера в 16:31
Глаза горят - это наверное хорошо, самое главное еще для советского футболиста. Рекорды - тоже хорошо. Но сборной и клубам нужны футболисты которые будут приносить пользу в 2022 году, а не 10 лет назад.
Если бы сейчас Пеле потребовал включить его в сборную Бразилии, дать капитанскую повязку и записать на него гол Ришарлисона - его бы тоже критиковали. Несмотря на все регалии и рекорды.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Tostao (раскрыть)
вчера в 16:28
Ну кавычки забыл поставить!).
Tostao
Tostao ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 16:22, ред.
Король один - Пеле, принц - Марадона, всё остальное от лукавого.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:15
Кто критикует Роналду, тот оправдывает аргентинского пешехода и кривляку, как правило
Alex12357
Alex12357
вчера в 16:13
А кому не нравится Роналду как футболист,тот тоже не разбирается в футболе ,с вашими понятиями дошли до абсурда ,в мире два футболиста /меська и роналду/-остальные играть в футбол не умеют !
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:11
Царь, короля видит из далека).
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:10
Ну ну... мнение есть мнение и даже поспоррить не нужно наверное...:)))
Boricku
Boricku
вчера в 16:08
Саша _ Царь !
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