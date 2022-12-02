Мостовой: «Кто критикует Роналду, тот в футболе не особенно разбирается»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о критике в адрес нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду во время чемпионата мира.
Португалия уже вышла в плей‑офф. Возможно, сегодня с Южной Кореей она сыграет вторым составом, как ранее это сделала Франция. С другой стороны, корейцам нужно побеждать, поэтому матч может получиться интересным. Роналду многие критикуют? Вы знаете, Месси тоже многие критикуют. Но ещё отнюдь не скоро кому‑либо покорятся рекорды, установленные этими футболистами! Кто критикует, тот в футболе не особенно разбирается. Понятно, что тому же Роналду уже не 25 лет. Тем не менее, он полностью отдаётся, у него глаза горят!
Если бы сейчас Пеле потребовал включить его в сборную Бразилии, дать капитанскую повязку и записать на него гол Ришарлисона - его бы тоже критиковали. Несмотря на все регалии и рекорды.
Если бы сейчас Пеле потребовал включить его в сборную Бразилии, дать капитанскую повязку и записать на него гол Ришарлисона - его бы тоже критиковали. Несмотря на все регалии и рекорды.
Но ведь критика всеобьемна - можно ругать и за человеческие качества и поведение, а оно у Роналду не айс.
Но ведь критика всеобьемна - можно ругать и за человеческие качества и поведение, а оно у Роналду не айс.
Ругают обоих в основном их армии)))) Оба постарели, но кто их может заменить? Кто лучше прямо сейчас? Лукаку вчера обделался, и он моложе. Левандовски вообще не айс в сборной. Бензема сезон отыграл на уровне праймовых Роналду и месси и снова в спячку и к травмам. Бернарду Силва и Фелиш не забивают, Мартинес Лаутаро тоже не забивает. КДБ особо не блестел на ЧМ. Так почему только этих двоих критикуют?
Роналду в этом сезоне почти не играл, но и месси за два сезона в лиге фермеров,в лиге без конкурентов только 13 мячей забил, почти как кокорин.
Ругают обоих в основном их армии)))) Оба постарели, но кто их может заменить? Кто лучше прямо сейчас? Лукаку вчера обделался, и он моложе. Левандовски вообще не айс в сборной. Бензема сезон отыграл на уровне праймовых Роналду и месси и снова в спячку и к травмам. Бернарду Силва и Фелиш не забивают, Мартинес Лаутаро тоже не забивает. КДБ особо не блестел на ЧМ. Так почему только этих двоих критикуют?
Роналду в этом сезоне почти не играл, но и месси за два сезона в лиге фермеров,в лиге без конкурентов только 13 мячей забил, почти как кокорин.