Пеле больше не реагирует на химиотерапевтическое лечение

1670076740

вчера, 17:12

Легендарный бразильский футболист перестал реагировать на химиотерапию, которую он получал для борьбы с раком. Лечащие его врачи уже прибегли к паллиативной помощи.

В сентябре 2021 года 82-летнему бывшему футболисту была сделана операция в связи с раком кишечника и с тех пор он проходил курс химиотерапии. Несмотря на это, в начале текущего года у него были обнаружены новые раковые опухоли.

Паллиативная помощь, которую получает Пеле, направлена на облегчение боли, от которой он страдает и показана «всем пациентам с прогрессирующим и опасным для жизни недугом или состоянием».