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Пеле больше не реагирует на химиотерапевтическое лечение

вчера, 17:12

Легендарный бразильский футболист Пеле перестал реагировать на химиотерапию, которую он получал для борьбы с раком. Лечащие его врачи уже прибегли к паллиативной помощи.

В сентябре 2021 года 82-летнему бывшему футболисту была сделана операция в связи с раком кишечника и с тех пор он проходил курс химиотерапии. Несмотря на это, в начале текущего года у него были обнаружены новые раковые опухоли.

Паллиативная помощь, которую получает Пеле, направлена на облегчение боли, от которой он страдает и показана «всем пациентам с прогрессирующим и опасным для жизни недугом или состоянием».

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Пеле
Перевод с mundodeportivo.com
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Все комментарии
minai
minai
вчера в 20:31
Ну, 82 года - далеко не срок. Желаю 10-му номеру сб. Бразилии хотя бы до 110-ти.
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 17:57
Надо бороться..
Сп62
Сп62 ответ протон (раскрыть)
вчера в 17:57
Дни наши сочтены не нами ( Скупой рыцарь).
протон
протон
вчера в 17:19
82 года... Прожил свою жизнь и вписал своё имя в историю спорта на долгие годы... Может всё же дотянет до победы сборной на этом ЧМ.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:14
Держись, легенда.
Гость
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