Романцев возглавил комитет ветеранов «Спартака»

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев возглавил комитет ветеранов «красно-белых». Почётным президентом стал Никита Симонян.
Цель создания комитета — сохранение спартаковских традиций и оказание помощи игрокам «Спартака» прошлых поколений, а также их семьям.
Романцев так прокомментировал назначение:
Рад сообщить нашим дорогим болельщикам, что по инициативе совета директоров создан комитет ветеранов, а мне доверили честь быть его председателем. Почётным президентом мы единогласно избрали Никиту Павловича Симоняна. В состав комитета вошли также другие известные спартаковцы. Я убеждён, что наша работа обеспечит связь поколений: контакты клуба с ветеранским сообществом и болельщиками станут более тесными и постоянными.
Симонян добавил:
Мы всегда должны помнить о традициях, заложенных братьями Старостиными. А это, в том числе значит чтить ветеранов: тех людей, которые ковали победную славу «красно-белых», завоевывали на футбольных полях чемпионства и Кубки. Как любил говорить Андрей Петрович Старостин, «Спартак» — отныне и во веки веков!
только имена и эмблемы , никаких традиций, никакой игры ,сплошные иноземцы!!!
только имена и эмблемы , никаких традиций, никакой игры ,сплошные иноземцы!!!
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Очень благая цель
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Очень благая цель