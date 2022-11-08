Романцев возглавил комитет ветеранов «Спартака»

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сегодня, 19:15

Бывший тренер «Спартака» возглавил комитет ветеранов «красно-белых». Почётным президентом стал .

Цель создания комитета — сохранение спартаковских традиций и оказание помощи игрокам «Спартака» прошлых поколений, а также их семьям.

Романцев так прокомментировал назначение:

Рад сообщить нашим дорогим болельщикам, что по инициативе совета директоров создан комитет ветеранов, а мне доверили честь быть его председателем. Почётным президентом мы единогласно избрали Никиту Павловича Симоняна. В состав комитета вошли также другие известные спартаковцы. Я убеждён, что наша работа обеспечит связь поколений: контакты клуба с ветеранским сообществом и болельщиками станут более тесными и постоянными.

Симонян добавил: