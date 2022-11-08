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Романцев возглавил комитет ветеранов «Спартака»

сегодня, 19:15

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев возглавил комитет ветеранов «красно-белых». Почётным президентом стал Никита Симонян.

Цель создания комитета — сохранение спартаковских традиций и оказание помощи игрокам «Спартака» прошлых поколений, а также их семьям.

Романцев так прокомментировал назначение:

Рад сообщить нашим дорогим болельщикам, что по инициативе совета директоров создан комитет ветеранов, а мне доверили честь быть его председателем. Почётным президентом мы единогласно избрали Никиту Павловича Симоняна. В состав комитета вошли также другие известные спартаковцы. Я убеждён, что наша работа обеспечит связь поколений: контакты клуба с ветеранским сообществом и болельщиками станут более тесными и постоянными.

Симонян добавил:

Мы всегда должны помнить о традициях, заложенных братьями Старостиными. А это, в том числе значит чтить ветеранов: тех людей, которые ковали победную славу «красно-белых», завоевывали на футбольных полях чемпионства и Кубки. Как любил говорить Андрей Петрович Старостин, «Спартак» — отныне и во веки веков!

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Все комментарии
shur
shur
сегодня в 21:32
...долгая и славная дорога Спартака в Стране Советов, к сожалению и не только у красно-белых, остались прославленные
только имена и эмблемы , никаких традиций, никакой игры ,сплошные иноземцы!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:07
Какие -нить нашивки за вторые места могут выклянчить. Как в своё время за первые. Очень солидная организация...
Рыжая Борода
Рыжая Борода
сегодня в 20:25
Комитет только создан? Вы серьёзно?!!
Kolenok
Kolenok
сегодня в 20:25
Хорошее дело!
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 19:46
Цель создания комитета - сохранение спартаковских традиций и оказание помощи игрокам Спартака прошлых поколений, а так же их семьям
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Очень благая цель
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 19:34
Снова жеку ловчева кинули а человек так старается особенно на матч тв.
shlomo
shlomo ответ alexgurzan (раскрыть)
сегодня в 19:21
Добра Вам!.... всякое бывает.... матчей сегодны было очень много хороших и выигрышных.... БУДУТ ещё!... Просьба к Вам, найдите ошибку.... иначе она если повторится в финале, то будет немного некомильфо....
pomor45
pomor45
сегодня в 19:21
Аминь!
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