Мостовой: «Никто не предлагал войти в комитет ветеранов „Спартака“»

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на создание комитета ветеранов «красно-белых».
Мне никто не предлагал войти в комитет. Наверное, для них я не играл в «Спартаке».
А если пригласят, соглашусь? Вряд ли.
Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на создание комитета ветеранов «красно-белых».
Мне никто не предлагал войти в комитет. Наверное, для них я не играл в «Спартаке».
А если пригласят, соглашусь? Вряд ли.
Чтобы с таким отношением его в Совет Ветеранов звали и на матчи приглашали? Нет уж! Раз Царь теперь ангажирован Матч ТВ, вот пусть с геничами и журавелями играет в футбольчик.
Чтобы с таким отношением его в Совет Ветеранов звали и на матчи приглашали? Нет уж! Раз Царь теперь ангажирован Матч ТВ, вот пусть с геничами и журавелями играет в футбольчик.
через прессу, разумеется
через прессу, разумеется
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После этих слов точно не пригласят.
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После этих слов точно не пригласят.