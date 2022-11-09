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ГлавнаяНовостиВетераныРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Мостовой: «Никто не предлагал войти в комитет ветеранов „Спартака“»

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Саня Утробин
Саня Утробин ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 18:03
вряд-ли через прессу)))))она хороша😁
makkie
makkie
вчера в 11:56
А на что рассчитывает Мостовой?
Чтобы с таким отношением его в Совет Ветеранов звали и на матчи приглашали? Нет уж! Раз Царь теперь ангажирован Матч ТВ, вот пусть с геничами и журавелями играет в футбольчик.
prizrak-60
prizrak-60
вчера в 11:54
Иди лесом,Саша!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 11:08
Ещё одного своего обидели.
112910415
112910415
вчера в 10:20
необходимо с Заремой обсудить !
через прессу, разумеется
Владимир Анохин
Владимир Анохин
вчера в 10:12
"...А если пригласят, соглашусь? Вряд ли."
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После этих слов точно не пригласят.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ 2f8u5qyd58uu (раскрыть)
вчера в 10:06
Приветствую. В этом месяце было принято решение не подводить итоги конкурсов, VIP статусы уже были выданы либо продлены.
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