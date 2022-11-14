Кавазашвили: «Комитет ветеранов „Спартака“ соберётся 17 ноября»

Член комитета ветеранов «Спартака» рассказал о том, когда пройдёт первое заседание нового комитета ветеранов клуба.

На днях было решено собрать состав комитета ветеранов 17 числа в академии Фёдора Черенкова. Будем на основании утверждённого положения строить свою работу для развития спартаковской жизни. Каждый из нас должен предложить критерии, чем мы можем ещё помочь. Это касается не только ветеранов, но и мнение о футболистах, тренерском штабе. Мы можем рекомендовать, как правильно работать. Будем говорить в пользу «Спартака», но с замечаниями, если будут какие-то недостатки.