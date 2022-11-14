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Кавазашвили: «Комитет ветеранов „Спартака“ соберётся 17 ноября»

вчера, 22:14

Член комитета ветеранов «Спартака» Анзор Кавазашвили рассказал о том, когда пройдёт первое заседание нового комитета ветеранов клуба.

На днях было решено собрать состав комитета ветеранов 17 числа в академии Фёдора Черенкова. Будем на основании утверждённого положения строить свою работу для развития спартаковской жизни. Каждый из нас должен предложить критерии, чем мы можем ещё помочь. Это касается не только ветеранов, но и мнение о футболистах, тренерском штабе. Мы можем рекомендовать, как правильно работать. Будем говорить в пользу «Спартака», но с замечаниями, если будут какие-то недостатки.

Будут ли ветераны подсказывать клубу, что делать с футболистами и тренерами? Подсказывать – неправильное слово. ООН – рекомендательный орган, но признанный во всём мире. Так же и мы: можем только рекомендовать. Например, вы могли заметить, что в первом круге в воротах играли то Селихов, то Максименко. Но я сказал, что так не принято: если есть два хороших вратаря, надо делать ставку на одного, а второму, если он не хочет закиснуть, надо искать другую команду, где он будет совершенствоваться. Абаскаль меня послушался, что очень приятно, – Селихов провёл последние четыре матча на «отлично».

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Все комментарии
trimetil
trimetil
сегодня в 01:05
В спартаковский музей игроков надо водить чаще, дабы проникались спартаковским духом. Проснулись - в музей, после завтрака - в музей, тренировку провели, опять в музей.
протон
протон
сегодня в 00:34
вообще не подпускал бы этих ветеранов к клубу , советы они давать собрались . Советы давать дело простое - сделал так же - молодец нас слушал ( если все хорошо ) , не сделал - зря нас не послушал . А сделал и все плохо - кто ответственность нести будет ? Совет ветеранов ? Так они никто - к команде не относятся никак , ответственность будет нести тренер и директорат .
Потому все эти " ветеранские советы" просто будут отвлекать команду от выполнения тренесрких установок.
Кстати предлагаю создать совет болельщиков Спартака и пусть они тоже советуют команде как им надо строить свою работу для улучшения - чем болельщики хуже ветеранов ?
ABir
ABir
вчера в 22:51
Советы ветеранов важны, но принимать решения должен тренерский штаб. В том числе и о том, сколько должно быть основных вратарей и кому играть в воротах в конкретных матчах
drug01
drug01 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 22:41
Полностью согласен с Вашим мнением!
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:39
Только надо чётко отделять "зёрна от плевел"! Ветераны занимаются ветеранскими делами! А команда своими игровыми и тренировочными! А то уже у Анзора проскальзывает ; как хорошо, что меня послушались! Не в коем случаи нельзя вмешиваться в работу команды - иначе бардак!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:29
Любят у нас комитеты создавать
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