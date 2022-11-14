Кавазашвили: «Комитет ветеранов „Спартака“ соберётся 17 ноября»

Член комитета ветеранов «Спартака» Анзор Кавазашвили рассказал о том, когда пройдёт первое заседание нового комитета ветеранов клуба.
На днях было решено собрать состав комитета ветеранов 17 числа в академии Фёдора Черенкова. Будем на основании утверждённого положения строить свою работу для развития спартаковской жизни. Каждый из нас должен предложить критерии, чем мы можем ещё помочь. Это касается не только ветеранов, но и мнение о футболистах, тренерском штабе. Мы можем рекомендовать, как правильно работать. Будем говорить в пользу «Спартака», но с замечаниями, если будут какие-то недостатки.
Будут ли ветераны подсказывать клубу, что делать с футболистами и тренерами? Подсказывать – неправильное слово. ООН – рекомендательный орган, но признанный во всём мире. Так же и мы: можем только рекомендовать. Например, вы могли заметить, что в первом круге в воротах играли то Селихов, то Максименко. Но я сказал, что так не принято: если есть два хороших вратаря, надо делать ставку на одного, а второму, если он не хочет закиснуть, надо искать другую команду, где он будет совершенствоваться. Абаскаль меня послушался, что очень приятно, – Селихов провёл последние четыре матча на «отлично».