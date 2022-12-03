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Сычёв: «На данный момент трудно определить фаворита чемпионата мира»

вчера, 17:47

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Сычёв высказался о фаворитах чемпионата мира в Катаре.

Конечно, слежу за чемпионатом мира в Катаре. Думаю, любой футболист следит за таким событием. Я болею за Бразилию, но смотрю все матчи. Хочется посмотреть весь футбол. Сербию тоже поддерживал. Расстроился ли от вылета? Это футбол. Конечно, в последнем матче Швейцария была сильнее.

На данный момент трудно определить фаворита. Всё очень необычно: сроки, подготовка к чемпионату мира. Фаворита трудно определить. Конечно, это Франция, Аргентина, Португалия, Бразилия — они выглядят предпочтительнее.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 20:29
Надеюсь, это не сб. Германии? 😁
HOROVEL7
HOROVEL7
вчера в 18:54
Голландцы очень четко играют в защите, Бразилия тоже.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:54
Бразилия - явный фаворит, тут и говорить не о чем.
Гость
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