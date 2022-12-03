Сычёв: «На данный момент трудно определить фаворита чемпионата мира»

Экс-игрок «Локомотива» высказался о фаворитах чемпионата мира в Катаре.

Конечно, слежу за чемпионатом мира в Катаре. Думаю, любой футболист следит за таким событием. Я болею за Бразилию, но смотрю все матчи. Хочется посмотреть весь футбол. Сербию тоже поддерживал. Расстроился ли от вылета? Это футбол. Конечно, в последнем матче Швейцария была сильнее.

На данный момент трудно определить фаворита. Всё очень необычно: сроки, подготовка к чемпионату мира. Фаворита трудно определить. Конечно, это Франция, Аргентина, Португалия, Бразилия — они выглядят предпочтительнее.