Кэш верит, что Уокеру по силам остановить Мбаппе

Правый защитник сборной Польши и «Астон Виллы» Мэтти Кэш считает, что Кайл Уокер может стать тем, кто помешает Килиану Мбаппе добиться ещё большей славы на чемпионате мира:
У Кайла Уокера гораздо больше опыта, чем у меня, поэтому мне не нужно ничего ему советовать.
Он знает, что Мбаппе великолепен, но я думаю, что Уокер — лучший правый защитник Англии. Так что если кто-то собирается остановить Мбаппе, я думаю, что он тот человек, который сможет это сделать. Кайл хорош, и он так же быстр, но Мбаппе находится на другом уровне — безусловно.
Я играю в АПЛ неделю за неделей и играю против первоклассных вингеров, но Мбаппе легко станет лучшим игроком в мире. Его скорость, движение и его завершение — у него есть все.