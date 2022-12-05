Кэш верит, что Уокеру по силам остановить Мбаппе

Правый защитник сборной Польши и «Астон Виллы» считает, что может стать тем, кто помешает добиться ещё большей славы на чемпионате мира:

У Кайла Уокера гораздо больше опыта, чем у меня, поэтому мне не нужно ничего ему советовать.

Он знает, что Мбаппе великолепен, но я думаю, что Уокер — лучший правый защитник Англии. Так что если кто-то собирается остановить Мбаппе, я думаю, что он тот человек, который сможет это сделать. Кайл хорош, и он так же быстр, но Мбаппе находится на другом уровне — безусловно.