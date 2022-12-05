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Кэш верит, что Уокеру по силам остановить Мбаппе

вчера, 15:13
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия-:-Логотип футбольный клуб ФранцияФранция10.12.2022 в 22:00 Не начался

Правый защитник сборной Польши и «Астон Виллы» Мэтти Кэш считает, что Кайл Уокер может стать тем, кто помешает Килиану Мбаппе добиться ещё большей славы на чемпионате мира:

У Кайла Уокера гораздо больше опыта, чем у меня, поэтому мне не нужно ничего ему советовать.

Он знает, что Мбаппе великолепен, но я думаю, что Уокер — лучший правый защитник Англии. Так что если кто-то собирается остановить Мбаппе, я думаю, что он тот человек, который сможет это сделать. Кайл хорош, и он так же быстр, но Мбаппе находится на другом уровне — безусловно.

Я играю в АПЛ неделю за неделей и играю против первоклассных вингеров, но Мбаппе легко станет лучшим игроком в мире. Его скорость, движение и его завершение — у него есть все.

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Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 15:38
Ожидается шикарный матч, а кто кого остановит - посмотрим.
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