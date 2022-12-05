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Хакими хочет войти в историю со сборной Марокко

вчера, 12:22
МароккоЛоготип футбольный клуб Марокко-:-Логотип футбольный клуб ИспанияИспания18:00 Не начался

Защитник сборной Марокко Ашраф Хакими поделился ожиданиями от предстоящего матча с Испанией в 1/8 финала чемпионата мира:

Это что-то уникальное, играть за свою страну. И особенно сейчас, когда мы творим историю. Это моменты, которые вы никогда не забудете.

Мы хотим войти в историю и изменить менталитет арабского мира, заявив, что почему бы и нет, арабские команды могут творить великие дела в Европе.

Сборная Испании входит в топ-5 команд по силе на этом турнире. Нам предстоит матч с ними, но мы уверены в себе. Мы постараемся сыграть в нашу игру и победить.

Футболисты Марокко делают свою работу. Мы заняли первое место в группе, думаю, что уже заслужили немного уважения. Уверен, что Испания это понимает и они должны нас немного бояться. Правда, они должны бояться нас.

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Все комментарии
adekvat
adekvat
вчера в 13:43
Марокканцы выглядят посильнее тех же Японцев и Корейцев, думаю сенсацию в матче с Испанией вполне могут сотворить
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 12:59
Чемпионат мира - в Азии, Марокко - в Африке, а великие дела хотят творить в Европе.
minamata
minamata
вчера в 12:47
Марокко сможет выиграть Испанию
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:31
Марокканцы на эмоциональном подъёме - испанцам будет не просто, б а может вдруг и сенсация,,,,
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:27
Врятли у них чтото получится,но попытка не пытка!
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