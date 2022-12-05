Хакими хочет войти в историю со сборной Марокко

Защитник сборной Марокко поделился ожиданиями от предстоящего матча с Испанией в 1/8 финала чемпионата мира:

Это что-то уникальное, играть за свою страну. И особенно сейчас, когда мы творим историю. Это моменты, которые вы никогда не забудете.

Мы хотим войти в историю и изменить менталитет арабского мира, заявив, что почему бы и нет, арабские команды могут творить великие дела в Европе.

Сборная Испании входит в топ-5 команд по силе на этом турнире. Нам предстоит матч с ними, но мы уверены в себе. Мы постараемся сыграть в нашу игру и победить.

Футболисты Марокко делают свою работу. Мы заняли первое место в группе, думаю, что уже заслужили немного уважения. Уверен, что Испания это понимает и они должны нас немного бояться. Правда, они должны бояться нас.