Жуниньо считает, что Левандовски недотягивает до уровня великого игрока

Экс-полузащитник «Лиона» и сборной Бразилии прокомментировал победу Франции над Польшей:

Франция демонстрирует свои амбиции. Без особого труда разгромив Польшу в 1/8 финала чемпионата мира, «синие» сделали первое серьезное заявление на этом турнире.

Я думаю, что это лучший матч этого чемпионата мира. За исключением матча Испания – Коста-Рика (7:0), где был совершенно другой соперник, мы не видели, чтобы топовая сборная настолько доминировала в игре – даже Бразилия. Конечно, у Польши был сильный период, но не более трех-четырех минут.

Мы просто не можем не сравнить Левандовского с другими великими игроками. Он недотягивает до их уровня. Он играет в сборной Польши? Но он почти ничего не сделал! Месси порой тащит сборную Аргентины в одиночку.

Меня снова впечатлил Мбаппе. Он обладает невероятной физической силой, способен резко изменить направление бега, ускориться и пробить. Поздравляю сборную Франции.