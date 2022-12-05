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Жуниньо считает, что Левандовски недотягивает до уровня великого игрока

вчера, 14:55
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция3 : 1Логотип футбольный клуб ПольшаПольшаМатч завершен

Экс-полузащитник «Лиона» и сборной Бразилии Жуниньо Пернамбукано прокомментировал победу Франции над Польшей:

Франция демонстрирует свои амбиции. Без особого труда разгромив Польшу в 1/8 финала чемпионата мира, «синие» сделали первое серьезное заявление на этом турнире.

Я думаю, что это лучший матч этого чемпионата мира. За исключением матча Испания – Коста-Рика (7:0), где был совершенно другой соперник, мы не видели, чтобы топовая сборная настолько доминировала в игре – даже Бразилия. Конечно, у Польши был сильный период, но не более трех-четырех минут.

Мы просто не можем не сравнить Левандовского с другими великими игроками. Он недотягивает до их уровня. Он играет в сборной Польши? Но он почти ничего не сделал! Месси порой тащит сборную Аргентины в одиночку.

Меня снова впечатлил Мбаппе. Он обладает невероятной физической силой, способен резко изменить направление бега, ускориться и пробить. Поздравляю сборную Франции.

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Все комментарии
salleeh
salleeh
вчера в 19:01
Я не журналист, но считаю также…
протон
протон
вчера в 17:16
Было б интересно посмотреть, как Месси в одиночку тащит состав уровня сборной Польши. Я без язв и подколов. Просто он и близко в карьере никогда не играл с футболистами подобного ранга.
ДСА
ДСА
вчера в 15:58
Ему нужны хорошие партнеры, тогда он что-то может, а без них у него не получается.
Elliada
Elliada
вчера в 15:01
Поляк - средний игрок, которого перехваливают СМИ.
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