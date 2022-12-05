Дочери Пеле опровергли информацию о тяжёлом состоянии отца

Кели и Флавия, дочери легендарного бразильского футболиста , рассказали о состоянии их отца.

Пеле недавно был госпитализирован из-за ухудшения состояния здоровья. В сентябре 2021 года у него обнаружили опухоль толстой кишки.

Мне не хочется говорить, что лечение не помогает. Оно уже работает. Он просто здесь, дышит, оно уже работает очень хорошо. У него не было полной ремиссии рака толстой кишки. Несправедливо будет говорить о терминальной стадии, что он находится на паллиативном лечении. Это не так, поверьте нам.

Он болен, стар и находится в больнице с лёгочной инфекцией. Когда ему станет лучше, он вернётся домой.