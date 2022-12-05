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Рио Фердинанд оценил игру Магуайра

вчера, 13:15

Рио Фердинанд признал, что защитник сборной Англии Харри Магуайр своим выступлением на чемпионате мира ответил на все сомнения на свой счет, возникавшие перед турниром:

Этот чемпионат мира стал проверкой характера и способностей Магуайра, и он показал всем, что и того, и другого ему не занимать. Его проблемы в «Манчестер Юнайтед» перед турниром беспокоили меня, ведь физическая форма не меняется, если надеть другую футболку.

Магуайр не так много играл в «МЮ» в этом сезоне и когда он пришел в команду, он выглядел нервным и был далек уровня, на котором мы привыкли видеть его в сборной. Он получал слишком много критики, но нельзя отрицать, что последние несколько месяцев он был далеко не в лучшей форме.

Это означало, что перед чемпионатом мира его положение в сборной было под пристальным вниманием, но на все мои сомнения по поводу того, должен ли он играть за сборную Англии в Катаре, сразу же был дан ответ. Первая игра против сборной Ирана стала переломным моментом. Если бы он сыграл неуверенно, турнир сложился бы для него совершенно иначе.

Но он хорошо начал и вернул себе некоторую уверенность, и с тех пор в каждой игре только укреплял ее. Он был нашим лучшим игроком в матче против США и очень уверенно смотрелся против Уэльса.

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протон
протон
вчера в 17:32
Мое мнение: Харри хорош при плотной игре. Если его кто то страхует, то еще более силен. Но когда есть пространство он очень медленный и при нервной игре постоянно косячит. Вчера был эпизод когда выбегал Сенегалец, он их с Стоунсом не напрягаясь прошел на скорости. К примеру Ван Дейк в таких случаях очень хорош( хотя по габаритам больше Мага и не быстрее его). На опыте стартует раньше и не дает убежать от него.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:45
Оценивать все же надо по завершению турнира.
Гость
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