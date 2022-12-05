Рио Фердинанд оценил игру Магуайра

Рио Фердинанд признал, что защитник сборной Англии своим выступлением на чемпионате мира ответил на все сомнения на свой счет, возникавшие перед турниром:

Этот чемпионат мира стал проверкой характера и способностей Магуайра, и он показал всем, что и того, и другого ему не занимать. Его проблемы в «Манчестер Юнайтед» перед турниром беспокоили меня, ведь физическая форма не меняется, если надеть другую футболку.

Магуайр не так много играл в « МЮ » в этом сезоне и когда он пришел в команду, он выглядел нервным и был далек уровня, на котором мы привыкли видеть его в сборной. Он получал слишком много критики, но нельзя отрицать, что последние несколько месяцев он был далеко не в лучшей форме.

Это означало, что перед чемпионатом мира его положение в сборной было под пристальным вниманием, но на все мои сомнения по поводу того, должен ли он играть за сборную Англии в Катаре, сразу же был дан ответ. Первая игра против сборной Ирана стала переломным моментом. Если бы он сыграл неуверенно, турнир сложился бы для него совершенно иначе.