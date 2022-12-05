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Мората: «Был бы счастлив, если бы Роналду выиграл чемпионат мира»

вчера, 14:42

Нападающий сборной Испании Альваро Мората был бы рад победе Криштиану Роналду или Лионеля Месси на чемпионате мира.

Любой представитель моего поколения, которого вы спросите о Месси или Криштиану, скажет вам, что они потрясающие. Мне ещё нравится Неймар, потому что он заставляет смотреть на то, как он играет. Любой, кто любит футбол, бросит то, чем он занимается, чтобы увидеть, как играют Месси, Криштиану или Неймар. Надеюсь, если они попадутся нам в плей-офф, им будет трудно. Я был бы счастлив, если бы Криштиану выиграл чемпионат мира, потому что у него была невероятная карьера. И мне не будет грустно, если двое других выиграют, они тоже отличные игроки. Но хорошо бы, чтобы они были теми тремя, кто поздравит нас с победой в итоге.

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Все комментарии
Project _Pandora_
Project _Pandora_ ответ протон (раскрыть)
вчера в 18:26
Марадона только улыбнулся сверху над твоими словами )
протон
протон
вчера в 17:21
Чемпионаты мира выигрывают команды, а не отдельно взятый игрок. Будь ты Пеле, Марадона, Месси или Роналду.
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:56
Ну это прям футбольный " мазохизм" какой то.🙄
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 15:26
А за Испанию не был бы счастлив?)))
Imzero
Imzero
вчера в 14:57
у Португалии все шансы обыграть испанцев и потом дальше победителя Франция-Англия
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 14:52
Шансов ноль у нарцисса выиграть ЧМ и это прекрасно а Месси выиграет и нарцисс попадет в психушку.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:47
Я за Португалию тоже!!!
HOROVEL7
HOROVEL7
вчера в 14:46
Роналду может и выиграет.
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