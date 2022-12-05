Мората: «Был бы счастлив, если бы Роналду выиграл чемпионат мира»

Нападающий сборной Испании был бы рад победе или на чемпионате мира.

Любой представитель моего поколения, которого вы спросите о Месси или Криштиану, скажет вам, что они потрясающие. Мне ещё нравится Неймар, потому что он заставляет смотреть на то, как он играет. Любой, кто любит футбол, бросит то, чем он занимается, чтобы увидеть, как играют Месси, Криштиану или Неймар. Надеюсь, если они попадутся нам в плей-офф, им будет трудно. Я был бы счастлив, если бы Криштиану выиграл чемпионат мира, потому что у него была невероятная карьера. И мне не будет грустно, если двое других выиграют, они тоже отличные игроки. Но хорошо бы, чтобы они были теми тремя, кто поздравит нас с победой в итоге.