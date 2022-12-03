Фанаты сборной Австралии принесли на стадион портрет российского блогера

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вчера, 23:50

Болельщики сборной Австралии принесли портрет российского блогера Хасбуллы Магомедова (Хасбика) на матч 1/8 финала чемпионата мира против Аргентины.

Поклонники сборных стали собираться перед стадионом за несколько часов до игры. Болельщиков аргентинской команды было больше, они танцевали и пели песни про Лионеля Месси и Диего Марадону. А некоторые австралийцы принесли с собой надувных кенгуру. Несколько молодых людей из ряда поклонников «соккеруз» принесли с собой многометровый портрет Магомедова. Они ругались на аргентинцев, которые им встречались, врывались в прямые включения новостных телекомпаний, выкрикивая нецензурные выражения.

В ноябре Магомедов посещал Аргентину, его пригласили на радио. Сперва он заявил, что не знает, кто такой Лионель Месси, но после этого признался, что пошутил. Блогер сказал, что сборная Аргентины — фаворит чемпионата мира.