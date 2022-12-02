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Навас: «Надеюсь, культура боления костариканцев изменится»

вчера, 19:29

Вратарь сборной Коста-Рики Кейлор Навас критически отозвался о некоторых болельщиках национальной команды.

Настоящий фанат футбола — это тот, кто поддерживает нас в трудные минуты. Наша культура боления таковой не является, к сожалению. Я надеюсь, что однажды она изменится. Когда мы забиваем, болельщики празднуют и обнимают друг друга, а когда пропускаем, нас оскорбляют. Печально от того, что это происходит.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:06
Сборная Коста-Рики и так вчера сделала почти невозможное. Она хотя бы на 3 минуты, но вышла в плей-офф. В такой жестокой группе она это смогла. Костариканцам не в чем себя винить и болельщикам этого тоже делать не стоит
За Коста-Рику не должно быть стыдно,играли,бились как львы,все что смогли сделали и в группе и в матче с немцами.Возможно попади в группу полегче и вышли бы.
pomor45
pomor45
вчера в 20:50
Какие претензии к болельщикам? Забили - радуются свои, не забили - радуются чужие. Кто больше радуется, тот и побеждает.
adekvat
adekvat
вчера в 19:30
А как вы хотели, поругали вы забегали.
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