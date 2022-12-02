Навас: «Надеюсь, культура боления костариканцев изменится»

Вратарь сборной Коста-Рики критически отозвался о некоторых болельщиках национальной команды.

Настоящий фанат футбола — это тот, кто поддерживает нас в трудные минуты. Наша культура боления таковой не является, к сожалению. Я надеюсь, что однажды она изменится. Когда мы забиваем, болельщики празднуют и обнимают друг друга, а когда пропускаем, нас оскорбляют. Печально от того, что это происходит.