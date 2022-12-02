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Сербы приехали на матч со Швейцарией в футболках сборной России

вчера, 21:57
СербияЛоготип футбольный клуб Сербия2 : 3Логотип футбольный клуб ШвейцарияШвейцарияМатч завершен

Сборная Сербии сегодня сыграет со Швейцарией в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2022.

Многие болельщики балканской команды прибыли на встречу в футболках национальной команды России.

Сербскую сборную приехали поддержать любители футбола из России, Казахстана, Азербайджана, Киргизии и других бывших республик СССР. У многих были замечены двойные знамена, состоящие из флагов России и Сербии.

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Все комментарии
Николай Жунин
Николай Жунин
сегодня в 00:26
Сербы заняли всё-таки последнее место в группе.
Не помогла им эта псевдоподдержка.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:54
Респект и Уважение вам Братушки Сербы !✊️
Tex
Tex
вчера в 22:29
Непонятно только, чего в Европу рвутся, а не в таежный союз
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 22:10
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:09
Болеем всё за братушек-сербов !
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 22:06, ред.
Красавцы!!!
Это наши настоящие братья!!!
Гость
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