Сербы приехали на матч со Швейцарией в футболках сборной России

Сборная Сербии сегодня сыграет со Швейцарией в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2022.
Многие болельщики балканской команды прибыли на встречу в футболках национальной команды России.
Сербскую сборную приехали поддержать любители футбола из России, Казахстана, Азербайджана, Киргизии и других бывших республик СССР. У многих были замечены двойные знамена, состоящие из флагов России и Сербии.
Не помогла им эта псевдоподдержка.
Не помогла им эта псевдоподдержка.
Это наши настоящие братья!!!
Это наши настоящие братья!!!